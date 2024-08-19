¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä¡×¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡ÖÂÎ½Å44kg¡×¹ðÇò¤â¡ÈÉáÄÌ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡É¤Ë°±Æ¶Á¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë»ØÅ¦Â³½Ð
¡¡¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤¢¤Î¤Á¤å¡¼¤ë¡Ù¤Ç¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¡Ú½é¸ø³«¡ÛÂÎ½Å·×¾è¤Ã¤¿¡ù¡Ú¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¿²µ¯¤¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢È±¤ÎÌÓ¤â¥Î¡¼¥»¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤òÂ¬¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´Ö¡¢ÂÎ½Å¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡£
¡¡Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢ÀÖ¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÀü¤¤¤¿¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬ÂÎ½Å·×¤Ë¾è¤ë¤È¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¿ôÃÍ¤Ï¡Ö44.4kg¡×¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¿ôÃÍ¤Ë¡ÖÉÔµÈ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÆ°²èÆâ¤Ç¤â¿ÈÄ¹166cm¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹â¿ÈÄ¹¤Ç¡¢44.4kg¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÈîËþÅÙ¤òÉ½¤ï¤¹¡ØBMI¡Ê¥Ü¥Ç¥£¥Þ¥¹»Ø¿ô¡Ë¡Ù¤Ï16.11¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¡ØÆÃÊÌ¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ç¤âÂÀ¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤ÂÎ·¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¡¡¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎBMI¤Ï¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¤¬Äê¤á¤Æ¤¤¤ëÈ½Äê´ð½à¤«¤é¸«¤ë¤È¡ØÁé¤»¤¹¤®¡Ù¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¾¯¤·¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¿ôÃÍ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê½÷À»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡·ÝÇ½¿Í¤ÈÂÎ·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¹¤ó¤ÊµÄÏÀ¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºòº£¤Ï²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÁé¤»¤¹¤®¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2017Ç¯¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ØBMI¤¬Äã¤¹¤®¤º·ò¹¯ÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤Î°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¡¢Ë¡Î§¤ÇµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢BMI18.5°Ê²¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤òµ¬À©¤¹¤ëË¡Î§¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦½÷À»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ°²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢X¾å¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤¢¤Î¤Á¤ã¤óÍÍ¤ÎÂÎ½Å·×Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¸«¤ë¤È¤µ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ç§¼±¤·¤Æ¤ë¿ÍÃ£¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ÇÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡Õ
¡ÔÈÝÄê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¡¢°Â°×¤Ë¿¿»÷¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä¡Õ
¡Ô¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢¥ë¥Ã¥¥º¥à¤È¤«½÷¤ÎÁé¤»¤¹¤®¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¸½ÂåÆüËÜ¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶44kg¤Î¥¯¥½¥¬¥êÂÎ½Å¤ò¸ø³«¤¹¤ëÆ°²è¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ã¤Æ¥¢¥é¥µ¡¼¤Î¤¹¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡Õ
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Î¤Û¤«¤Ë¡Ô¥¹¥Ú122¤«¡ÄÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¤À¤Ê¤¡¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ·¿¤ËÆ´¤ì¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤·¤Ð¤·¤ÐÂÎ·¿¤ÎÏÃÂê¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡È¥¹¥Ú¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ø¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÎ¬¤Ç¡Ø¿ÈÄ¹¡ÝÂÎ½Å¡Ù¤Ç»»½Ð¤µ¤ì¤ë¿ô»ú¤òÉ½¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡È¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¡É¤Ê¤É¤Î´Ö¤Ç¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÈÁê¼ê¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¡Ø¹â¥¹¥Ú¡Ù¡ØÄã¥¹¥Ú¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¥¹¥é¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤Ë¡¢°±Æ¶Á¤¬µ¯¤¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÂÎ½Å¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤¬ÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö½÷Í¥¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¿ÈÄ¹163cm¡¢ÂÎ½Å53kg¤È¸øÉ½¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡Èà½÷¼«¿È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Áé¤»¤Æ¤ë¤È¤âÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤À¤È¡ØM¥µ¥¤¥º¡Ù¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À·ÝÇ½¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂÎ½Å40kgÂæ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤Ã¤¿É÷Ä¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Ãç¤µ¤ó¤¬Áé¤»¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¹¥´¶¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤«¤é¸«¤¿¤éÉáÄÌ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢À¤´Ö¤È¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£