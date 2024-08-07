¼¯Åç¤¬3È¯²÷¾¡&2Ï¢¾¡¤Ç2°ÌÉâ¾å! Ä»À´¤Ï3Ï¢ÇÔ
[8.7 J1Âè25Àá ¼¯Åç 3-0 Ä»À´ ¥«¥·¥Þ]
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï7Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂè25Àá¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£3°Ì¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç19°Ì¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤Ø¿©¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¼¯Åç¤Ï2Ï¢¾¡¤ò¡¢J2¹ß³Ê·÷Æâ¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹Ä»À´¤Ï3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥¢¥¦¥§¡¼¥Á¡¼¥à¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂ¿¤¯ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä»À´¤ÏÁ°È¾2Ê¬¡¢¼«¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤òÅê¤¸¤ë¤È¡¢¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬Áê¼êDF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ËÎ®¤ì¤ë¡£È´¤±½Ð¤·¤¿FW¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬¼«¤é»ý¤Á¹þ¤ß±¦Â¤ò¿¶¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏGKÁáÀîÍ§´ð¤ÎÀµÌÌ¤ËÈô¤Ó¡¢ÀèÀ©¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤ÏÁ°È¾16Ê¬¤ËÅ¨¿Ø¤ä¤äº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éMF¼Æºê³Ù¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢¤³¤³¤ÏGKËÑ°ì·½¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±18Ê¬¡¢¼Æºê¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ä¤È¡¢DFÇ»Ìî¸ø¿Í¤¬²ó¼ý¤·¤Æ±¦Â¤ò¿¶¤ê¡¢¥´¡¼¥ëº¸¤ØÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¼¯Åç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Ç»Ìî¡¢FWÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢ËÑ¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾8Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢MF»°´È·òÅÍ¤¬Æþ¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¤òÎëÌÚ¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏMFÃç´ÖÈ»ÅÍ¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼¯Åç¤Ï¸åÈ¾34Ê¬¡¢DF°ÂÀ¾¹¬µ±¤¬¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¥Á¡¼¥à3ÅÀÌÜ¡£Ä»À´¤ÎÈ¿·â¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢3-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¡¢2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï7Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂè25Àá¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£3°Ì¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç19°Ì¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤Ø¿©¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¼¯Åç¤Ï2Ï¢¾¡¤ò¡¢J2¹ß³Ê·÷Æâ¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹Ä»À´¤Ï3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥¢¥¦¥§¡¼¥Á¡¼¥à¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂ¿¤¯ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä»À´¤ÏÁ°È¾2Ê¬¡¢¼«¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤òÅê¤¸¤ë¤È¡¢¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬Áê¼êDF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ËÎ®¤ì¤ë¡£È´¤±½Ð¤·¤¿FW¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬¼«¤é»ý¤Á¹þ¤ß±¦Â¤ò¿¶¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏGKÁáÀîÍ§´ð¤ÎÀµÌÌ¤ËÈô¤Ó¡¢ÀèÀ©¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¼¯Åç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Ç»Ìî¡¢FWÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢ËÑ¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾8Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢MF»°´È·òÅÍ¤¬Æþ¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¤òÎëÌÚ¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏMFÃç´ÖÈ»ÅÍ¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼¯Åç¤Ï¸åÈ¾34Ê¬¡¢DF°ÂÀ¾¹¬µ±¤¬¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¥Á¡¼¥à3ÅÀÌÜ¡£Ä»À´¤ÎÈ¿·â¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢3-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¡¢2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£