Nintendo Switch版「スイカゲーム」のスキン「【夏ver.】特別スキン追加パック」が登場夏を満喫できる背景やボックスのスキン
【スイカゲーム：「【夏ver.】特別スキン追加パック」】
6月28日 発売
価格：350円
6月28日 発売
価格：350円
Aladdin Xは、Nintendo Switch版「スイカゲーム」のスキン「【夏ver.】特別スキン追加パック」を6月28日に発売した。価格は350円。
本商品は「スイカゲーム」の背景などをカスタムできる追加スキンパック。
「【夏ver.】特別スキン追加パック」には背景スキン（4種）「お祭り花火」、「夕暮れビーチ」、「夏休み」、「ひまわり畑」が登場。交換可能なフルーツパーツ、新デザインのポッピィーとボックス、 動く花火エフェクトなどがセットとなっている。
□「マイニンテンドーストア」の「【夏ver.】特別スキン追加パック」ページ
＼新バージョン公開／- 【公式】スイカゲーム®️ (@SuikaGame_jp) June 28, 2024
Nintendo Switch版スイカゲームにカスタマイズ機能が新搭載！
第一弾として、夏の特別スキンセットが登場🎆✨https://t.co/FF0Ke4G7gI
背景やボックスを自分好みにカスタマイズして、夏気分を満喫しましょう🍉🌻🏖️
スイカのきせかえもお楽しみいただくことができます😊… pic.twitter.com/1gb8PqGITD
(C) 2021 Aladdin X Inc.