【スイカゲーム：「【夏ver.】特別スキン追加パック」】
6月28日 発売
価格：350円

　Aladdin Xは、Nintendo Switch版「スイカゲーム」のスキン「【夏ver.】特別スキン追加パック」を6月28日に発売した。価格は350円。

　本商品は「スイカゲーム」の背景などをカスタムできる追加スキンパック。

　「【夏ver.】特別スキン追加パック」には背景スキン（4種）「お祭り花火」、「夕暮れビーチ」、「夏休み」、「ひまわり畑」が登場。交換可能なフルーツパーツ、新デザインのポッピィーとボックス、 動く花火エフェクトなどがセットとなっている。

□「マイニンテンドーストア」の「【夏ver.】特別スキン追加パック」ページ

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