¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢´Æ½¤ Æü·Ð¥à¥Ã¥¯½ñÀÒ¡ÖÀ¸À®AI ¶¨Æ¯¡¦¶¦À¸¤Î»þÂå¡×È¯Çä¡¡À¸À®AI»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¿Í´Ö¥¹¥­¥ë

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½ÐÈÇ¼Ò : Æü·ÐBP ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ (2024/6/18)È¯ÇäÆü : 2024/6/18¸À¸ì : ÆüËÜ¸ì¥à¥Ã¥¯ : 118¥Ú¡¼¥¸ISBN-10 : 4296122800ISBN-13 : 978-4296122806À£Ë¡ : 28 x 21 x 0.7 cm