フロリダ 州の 警察 が、 銀行 強盗を制圧する際の映像を公開して話題を呼んでいる。強盗犯は人質2人を盾にしていたが、スナイパーが人質の間を狙って狙撃し、犯人に命中した。さらに驚くべきことに、弾丸はカウンターにあったパソコンのモニターを貫通していたという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。事件は2月6日、米 フロリダ 州リー郡フォート・マイヤーズにある 銀行 「Bank of America」で発生した。男がナイフを持って 銀行 を襲い、すぐにリー郡の保安官らが取り囲んだが、男は「爆弾を持っている」と脅し、男女2人を人質にして 銀行 に立てこもった。

男はスターリング・アヴァラチ(Sterling Alavache、36)と特定され、保安官らは人質を解放するように説得し、現場には 特殊部隊 も出動した。緊迫した膠着状態が続いたが、スターリングが人質の女性の喉にナイフを突きつけたため、 特殊部隊 が動いた。当時の様子を捉えた映像には、複数の 特殊部隊 隊員が映っており、1人のスナイパーが仲間の肩を支えにして銃を構える姿が捉えられている。慎重に狙いを定めて発砲すると、弾丸は人質2人の間をすり抜け、スターリングに命中した。同保安官事務所によると、スターリングは人質を盾にしていて狙撃範囲が限られていたため、スナイパーは意図的にパソコンのモニターを介して、犯人の額中央を狙撃したという。スターリングは即死だったと言い、狙撃後は一斉に隊員らが犯人と人質のもとへ駆け寄る様子が映っていた。障害物を貫通し、盾にされた人質のわずかな隙間から犯人を狙撃するのは、非常に高い技術が必要だ。同保安官事務所の広報担当者であるトッド・オルマー中尉(Todd Olmer)によると、 特殊部隊 のスナイパーは日常的に、障害物越しに 射撃 する訓練を行っているため、今回のような正確な狙撃が実現したという。このニュースを見た人々からは、「弾道が変わらないのがすごい」「このスナイパーは称賛に値する」「素晴らしい仕事ぶりだ」「相当訓練を積んでいるね」「これこそが犯罪者への正しい対応だよ」といった多数のコメントが寄せられた。ちなみに2021年10月には米アリゾナ州で、客としてコンビニにいた元海兵隊員が強盗犯を一瞬で捕獲しており、その瞬間を捉えた映像が公開されると「本物のヒーロー」という声があがっていた。