女優ダコタ・ファニング(30)が、俳優トム・クルーズ(61)から毎年届く誕生日プレゼントについての秘話を語った。ダコタは10歳の時にトムと共演して以来、欠かさず誕生日プレゼントを受け取っているのは有名な話だ。米トーク番組に出演したダコタは、トムから贈られるプレゼントやその理由などを明かした。ダコタ・ファニングが現地時間5日、米トーク番組『The Kelly Clarkson Show』にゲスト出演し、トム・クルーズから毎年届くという誕生日プレゼントに言及した。

ダコタは子役として活躍していた10歳の時、スティーヴン・スピルバーグ監督の映画『宇宙戦争』(2005年公開)でトムの娘役に抜擢された。トムはダコタと共演して以来、毎年欠かさず誕生日プレゼントを贈っているそうで、ダコタはそのことを何度も公言してきた。そして今回、司会者で歌手のケリー・クラークソンと対談したダコタは、11歳の誕生日にトムから受け取った初めてのプレゼントについて、こう回想した。「共演した時、私は11歳になったの。その時彼は、私にとって最初の携帯電話を贈ってくれた。あれは『Motorola Razr』だったわ。」「電話する相手もいないのに、『Razr』が欲しくてたまらなかった。きっと私は、そのことばかり話していたのね。だから彼は買ってくれたのよ。とてもいい思い出になったわ。」しかしトムのプレゼントはこの時だけにとどまらず、その後も続くようになった。ダコタはトムが毎年贈ってくれるプレゼントの中身について、このように明かしたのだ。「彼は携帯電話をくれた後、毎年同じものを贈ってくれるの。私は幼い頃から靴が大好きだった。それで『宇宙戦争』のプロモーションツアーに参加した時には、小さなサイズの大人用の靴が履けるようになったの。その誕生日から毎年、靴を贈ってくれるようになったのよ。」この話を聞いたケリーは、誕生日プレゼントを贈り続けるトムの優しさと寛大さに感激し「とても素晴らしいことだわ」と述べた。そしてダコタが靴をプレゼントされ続けていることについて、ケリーは「トム・クルーズが選んだ、大量の靴コレクションがあるのは確かね」と冗談交じりに話した。トムは共演者や友人などに豪華なプレゼントを贈ることで知られ、毎年クリスマスには友人達に特製ココナッツ・ケーキを贈ることから、セレブの間では“トム・クルーズ・ケーキ”と呼ばれているという。また映画『トップガン マーヴェリック』(2022年公開)の共演者グレン・パウエルには、トムがパイロット免許を取得するための費用を全額負担したことでも大きな話題となった。画像1、3枚目は『Dakota Fanning Instagram「Me in @cledepeaubeaute」』『The Kelly Clarkson Show Instagram「A stacked show for you today with @dakotafanning,」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)