AQUOS wish3 SH-53D

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　「BCNランキング」2024年5月20日から26日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）

2位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）

3位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

4位　Pixel 8a(au)（Google）

5位　Pixel 8a(NTT docomo)（Google）

6位　Pixel 7a(NTT docomo)（Google）

7位　moto g24（Motorola Mobility）

8位　AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）

9位　Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）

10位 AQUOS wish3(Y!mobile)

A302SH（シャープ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。