[5.19 J2第16節](みらスタ)

※14:00開始

主審:野堀桂佑

<出場メンバー>

[レノファ山口FC]

先発

GK 21 関憲太郎

DF 3 ヘナン

DF 6 キム・ボムヨン

DF 15 前貴之

DF 48 新保海鈴

MF 18 相田勇樹

MF 20 河野孝汰

MF 37 田邉光平

MF 68 野寄和哉

FW 9 若月大和

FW 19 山本駿亮

控え

GK 26 田口潤人

DF 40 平瀬大

MF 8 佐藤謙介

MF 11 田中稔也

MF 33 山瀬功治

FW 38 末永透瑛

FW 55 五十嵐太陽

監督

志垣良

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 4 中川創

DF 16 山原康太郎

DF 99 ウエンデル

MF 13 大曽根広汰

MF 17 平尾拳士朗

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 26 西矢健人

FW 9 矢村健

FW 11 アンデルソン

FW 23 梶川諒太

控え

GK 35 内山圭

DF 3 鈴木翔太

DF 29 カルリーニョス

MF 6 新井泰貴

MF 8 浅倉廉

MF 10 榎本啓吾

MF 14 中川風希

監督

須藤大輔