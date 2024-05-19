山口vs藤枝 スタメン発表
[5.19 J2第16節](みらスタ)
※14:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 関憲太郎
DF 3 ヘナン
DF 6 キム・ボムヨン
DF 15 前貴之
DF 48 新保海鈴
MF 18 相田勇樹
MF 20 河野孝汰
MF 37 田邉光平
MF 68 野寄和哉
FW 9 若月大和
FW 19 山本駿亮
控え
GK 26 田口潤人
DF 40 平瀬大
MF 8 佐藤謙介
MF 11 田中稔也
MF 33 山瀬功治
FW 38 末永透瑛
FW 55 五十嵐太陽
監督
志垣良
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
DF 99 ウエンデル
MF 13 大曽根広汰
MF 17 平尾拳士朗
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 26 西矢健人
FW 9 矢村健
FW 11 アンデルソン
FW 23 梶川諒太
控え
GK 35 内山圭
DF 3 鈴木翔太
DF 29 カルリーニョス
MF 6 新井泰貴
MF 8 浅倉廉
MF 10 榎本啓吾
MF 14 中川風希
監督
須藤大輔
※14:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 関憲太郎
DF 3 ヘナン
DF 6 キム・ボムヨン
DF 15 前貴之
DF 48 新保海鈴
MF 18 相田勇樹
MF 20 河野孝汰
MF 37 田邉光平
MF 68 野寄和哉
FW 9 若月大和
FW 19 山本駿亮
控え
GK 26 田口潤人
DF 40 平瀬大
MF 8 佐藤謙介
MF 11 田中稔也
MF 33 山瀬功治
FW 55 五十嵐太陽
監督
志垣良
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
DF 99 ウエンデル
MF 13 大曽根広汰
MF 17 平尾拳士朗
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 26 西矢健人
FW 9 矢村健
FW 11 アンデルソン
FW 23 梶川諒太
控え
GK 35 内山圭
DF 3 鈴木翔太
DF 29 カルリーニョス
MF 6 新井泰貴
MF 8 浅倉廉
MF 10 榎本啓吾
MF 14 中川風希
監督
須藤大輔