【Core Keeper バージョン1.0】8月27 発売予定

Fireshine Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC用サンドボックスアドベンチャー「Core Keeper」のバージョン1.0を8月27日に発売する。

【Core Keeper - コンソール版&PC バージョン1.0 配信日告知トレイラー】

本作は最大8人で洞窟内を探索し、建築や敵とのバトルが楽しめるサンドボックスアドベンチャー。Steamなどでは早期アクセスとして配信が行なわれていたが、製品版にあたるバージョン1.0の配信日がついに決定した。

今回のバージョンでは新たなコンテンツの実装やQOLアップデートを含む内容になるという。パッケージ版はダウンロード版の配信2日後にあたる8月29日に発売予定となっている。

