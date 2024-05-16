»³ËÜÂÀÏº»á¡¡¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡¦¹õÀîÆØÉ§»á¤ÎÆÌ¤«¤éÆ¨¤²¤¿¿Ø±Ä¤òÈãÈ½¡ÖÀ¯¼£²È¤Ê¤ó¤Æ¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤¬£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥²¥ê¥é³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¡ÊÁªµó¤Î¼«Í³Ë¸³²¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤«¤é²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿¹õÀîÆØÉ§ÂåÉ½Î¨¤¤¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ»á¤Ï¤Ä¤Ð¤µ¤Î¼êË¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¸õÊä¼Ô¤Î¤È¤³¤í¤ËÆÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í×¤Ï¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³¹Àë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤â¥Þ¥¤¥¯¤Ç¥¬¡¼¥¬¡¼¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡£ÁªµóË¸³²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤¤¤ä¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¸þ¤³¤¦¤âÎ©¸õÊä¼Ô¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ä¤ä¤³¤·¤¤ÏÃ¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç»³ËÜ»á¤¬ÆÌ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ½è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¤éµ¢¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤â¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£Èà¤é¤Ë¤â¼ÁÌä¤·¤ËÍè¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íè¤¿¤«¤é±£¤ì¤ë¤È¤«°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤¿¤Á¤´¤Ã¤³¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤Ã¤µ¤ÈÅú¤¨¤í¤è¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÅÙÎÌ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¯¼£²È¤Ê¤ó¤Æ¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÆÌ¤«¤éÆ¨¤²±£¤ì¤¿¿Ø±Ä¤ËàÀ¯¼£²È¼º³Êá¤Îßà°õ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¹õÀî»á¤¬£²£°£±£·Ç¯¤Î½°±¡Áª»³¸ý£´¶è¤«¤éÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿ºÝ¡¢»³ËÜ»á¤Ï±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£»³ËÜ»á¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹õÀî»á¤«¤éÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬°ìÈÖ¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¿Í¤ÎÁªµó¶è¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬¶Ú¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÃÏÈ×¤Ç¤¢¤ë»³¸ý£´¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»³ËÜ»á¤Ï¡Ö¤½¤ÎÁªµó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¼«¿È¤âÈè¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡Ê¹õÀî»á¤Ï¡ËÀ¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¿¢Ì±ÃÏ¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÊ°¤ê¤ÏÅö»þ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢º£¤â¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Ï¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤Î¹ñ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤Î°ì¿Í¤¬¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ç¤ÎÉ½¸½¤Î¼«Í³¤òÁªµó¤È¤¤¤¦·Á¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃÆ°µ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ÎÉý¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¸«¼é¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¡×¤Èº£¸å¤ÎÁÜºº¤Î¹ÔÊý¤òÃí»ë¤·¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£