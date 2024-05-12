[5.12 J2第15節](藤枝サ)

※14:00開始

主審:窪田陽輔

<出場メンバー>

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 4 中川創

DF 16 山原康太郎

DF 99 ウエンデル

MF 11 アンデルソン

MF 13 大曽根広汰

MF 17 平尾拳士朗

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 23 梶川諒太

MF 26 西矢健人

FW 9 矢村健

控え

GK 35 内山圭

DF 3 鈴木翔太

DF 29 カルリーニョス

MF 6 新井泰貴

MF 8 浅倉廉

MF 14 中川風希

MF 33 河上将平

監督

須藤大輔

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 31 圍謙太朗

DF 3 小柳達司

DF 5 河野貴志

DF 13 才藤龍治

DF 16 村松航太

MF 6 諸岡裕人

MF 8 畑潤基

MF 29 佐藤大樹

MF 80 小野原和哉

FW 10 小松蓮

FW 40 青木翔大

控え

GK 1 山田元気

DF 4 蜂須賀孝治

MF 14 大石竜平

MF 20 栗本広輝

FW 11 梶谷政仁

FW 17 半田航也

FW 42 松本ケンチザンガ

監督

吉田謙