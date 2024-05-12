藤枝vs秋田 スタメン発表
[5.12 J2第15節](藤枝サ)
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
DF 99 ウエンデル
MF 11 アンデルソン
MF 13 大曽根広汰
MF 17 平尾拳士朗
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 23 梶川諒太
MF 26 西矢健人
FW 9 矢村健
控え
GK 35 内山圭
DF 3 鈴木翔太
DF 29 カルリーニョス
MF 6 新井泰貴
MF 8 浅倉廉
MF 14 中川風希
MF 33 河上将平
監督
須藤大輔
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 3 小柳達司
DF 5 河野貴志
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
MF 6 諸岡裕人
MF 8 畑潤基
MF 29 佐藤大樹
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 40 青木翔大
控え
GK 1 山田元気
DF 4 蜂須賀孝治
MF 14 大石竜平
MF 20 栗本広輝
FW 11 梶谷政仁
FW 17 半田航也
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
吉田謙
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
DF 99 ウエンデル
MF 11 アンデルソン
MF 13 大曽根広汰
MF 17 平尾拳士朗
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 23 梶川諒太
MF 26 西矢健人
FW 9 矢村健
控え
GK 35 内山圭
DF 3 鈴木翔太
DF 29 カルリーニョス
MF 6 新井泰貴
MF 14 中川風希
MF 33 河上将平
監督
須藤大輔
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 3 小柳達司
DF 5 河野貴志
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
MF 6 諸岡裕人
MF 8 畑潤基
MF 29 佐藤大樹
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 40 青木翔大
控え
GK 1 山田元気
DF 4 蜂須賀孝治
MF 14 大石竜平
MF 20 栗本広輝
FW 11 梶谷政仁
FW 17 半田航也
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
吉田謙