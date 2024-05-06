Ž¢±Ñ¸ì¤òÊ¹¤¯¤À¤±Ž£¤Ï»þ´Ö¤Î¥à¥À¸¯¤¤¡Ä5Ç¯¤Ç12¥«¹ñ¸ì¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍYouTuber¤¬Ž¢ÀäÂÐNGŽ£¤È¤¤¤¦ÊÙ¶¯Ë¡
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Kazu Languages¡Ø¥¼¥í¤«¤é12¥õ¹ñ¸ì¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿»ä¤ÎºÇ¶¯¤Î³°¹ñ¸ì½¬ÆÀË¡¡Ù¡ÊSB¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¸Ë¡¤òºÇ½é¤Ë³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¸À¸ì³Ø½¬Ë¡¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹«¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸úÎ¨Åª¤Ç¤Ê¤¤³Ø¤ÓÊý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òËÜ¹à¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢¸À¸ì¤ÎÊ¸Ë¡¤òÃÎ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁÇ¼Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ¸À¸ì¤òÂª¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢Ê¸Ë¡¤Ð¤«¤ê³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¤È¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤òÃÃ¤¨¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦ÆñÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¸Ë¡Åª¤ÊÀµ¤·¤µ¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈÊ¸¾Ï¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÈ¯¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÄ°¤¼è¤ëºÝ¤Ë¤âÊ¸Ë¡¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Âç°Õ¤ò¤Ä¤«¤ßÂ»¤Í¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê¸Ë¡Åª¤ËÀµ¤·¤¯ÏÃ¤»¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¸ý¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¸ý¤ò¤Ä¤¤¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Û¤¦¤¬²ñÏÃ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇÃ»¤Ç¸ì³Ø¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë2¥¹¥Æ¥Ã¥×
¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¾ï¤ËÊ¸Ë¡¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»×¹ÍÄä»ß¤Ë´Ù¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤ÎÍý²ò¤Ç¤è¤·¤È¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢½Ö»þ¤Ë¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¸À¸ì¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤¤¤¯¤éÊ¸Ë¡¤ÎÊÙ¶¯¤¬¹¥¤¤Ç¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÈ¯²»¤ò³Ø¤Ö¡×¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÊ¸Ë¡¤ò³Ø¤Ö¡×¤È¤¤¤¦½ç½ø¤òÆ§¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢Í½ÁÛ³°¤ËÁá¤¯¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÈÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¸À¸ì¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È´î¤Ó¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤Ã¤È¤³¤ÎËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö¤³¤Î½ç½ø¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£ÎãÊ¸¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¦²»À¼ÁÇºà¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ã±¸ìÄ¢¤Ç³Ø¤Ð¤Ê¤¤
¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÖÃ±¸ìÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥ì¡¼¥º¤´¤È³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤µ¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë³Ø¤Ó»Ï¤á¤Î¤³¤í¤Ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤´¤È³Ð¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃ±¸ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¯¤éÃ±¸ì¤òÃ±ÂÎ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó³Ð¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤Î¾ì¤Ç³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ½ñ¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÈ¯²»¤òÄ°¤¤¤Æ¿¿»÷¤Æ¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤È¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¤òÆ±»þ¤ËÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤ËÈó¾ï¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¢¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨ÎãÊ¸¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÈ¯²»¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÎãÊ¸¤¬¤Ê¤¤Ã±¸ìÄ¢¡¢¤ª¤è¤Ó¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬ÎãÊ¸¤ò²»ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë²»À¼ÁÇºà¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ã±¸ìÄ¢¤Ç³Ø¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ËÜ½ñ¤ÇºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤³Ø¤ÓÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Õ¥ì¡¼¥º¤äÃ±¸ì¤ò¡Ö¥«¥¿¥«¥ÊÆÉ¤ß¡×¤Ç²»ÆÉ¤·¤Ê¤¤
ÆüËÜ¤Î¶µºà¤Ç¡¢¤è¤¯³°¹ñ¸ì¤Î²ñÏÃÊ¸¤äÃ±¸ì¤Ë¡Ö¥«¥¿¥«¥Ê¤Î¥ë¥Ó¡×¤¬¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥«¥¿¥«¥ÊÆÉ¤ß¤Ç¥Õ¥ì¡¼¥º¤äÃ±¸ì¤ò²»ÆÉ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÇÈ¯²»¤Ç¤¤ë²»¤Ï¡¢Ä°¤¼è¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Î¸À¸ì³Ø½¬Ë¡¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¥«¥¿¥«¥ÊÆÉ¤ß¤¬²ðºß¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àµ¤·¤¯È¯²»¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÁê¼ê¤ËÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð±Ñ¸ì¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ìëÂ(¤Ê¤Þ)¤ê¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¸ìëÂ¤ê¡×¡Ö¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ìëÂ¤ê¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸À¸ì¤ÎëÂ¤ê¤È¶¦¤ËÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¿¥«¥ÊÆÉ¤ß¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¸ìëÂ¤ê¡×¤Î±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÏÄÌ¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥«¥¿¥«¥ÊÆÉ¤ß¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Àµ¤·¤¯È¯²»¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÈ¯²»¤òÄ°¤¤¤Æ¿¿»÷¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÈ¯²»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÈ¯²»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î²»¤¬¼«Ê¬¤Î¼ª¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÈ¯²»¤òÄ°¤¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥¿¥«¥ÊÆÉ¤ß¤Ï¡¢¤³¤Î¹¥½Û´Ä¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¶µºà¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤
»È¤¦¶µºà¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡¢³Ø½¬¼Ô¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤¹¤®¤Æ¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¾åÃ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤ÆºÃÀÞ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤ÐÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Î¶µºà¤Ç¤¹¡£
²»À¼¶µºà¤ÎÀëÅÁ¤Ç¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï°ì¸À¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë²»À¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ëð(¤¦¤¿)¤¤Ê¸¶ç¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò±ä¡¹¤ÈÊ¹¤Î®¤¹¤è¤ê¤â¡¢5Ê¬´Ö¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ1¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤â2¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤â³Ð¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë¼ÂÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¼õÆ°Åª¤ËÊ¹¤Î®¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Áá¤¯¾åÃ£¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢³Ø½¬¼Ô¤ÎÇ½Æ°À¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Î·Ð¸³¾å¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÄ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ºÇ¤â³Ø½¬¸ú²Ì¤Î¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤³Ø¤ÓÊý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬´ÊÃ±¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¤è¤ê¤â¾¯¤·¹â¤¯¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ì¤ÐÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¡×¤ò¡¢¸À¸ì³Ø¼Ô¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥§¥ó¤Ï¡ÖComprehensive input¡ÊÍý²ò²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ë¶µºà¤òÁª¤Ö¤È¡¢Ãå¼Â¤Ê¾åÃ£¤ò¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤é¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¡¢³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤ä²ñÏÃÊ¸¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶µºà¡¢¸À¸ì³Ø½¬·Ï¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤äPodcast¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö½é¸«¡Ê½éÄ°¡Ë¤Ç80¡Á90¡ó¤¯¤é¤¤Íý²ò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
10¡Á20¡óÊ¬¤À¤±´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢°Õ³°¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¯¤Æ¶Ã¤«¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î10¡Á20¡ó¤Îº¹Ê¬¤òËä¤á¤ëÆ»¤Î¤ê¤¬¡¢Ãå¼Â¤Ê¾åÃ£¤ÎÆ»¤Î¤ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é¾¯¤·Æñ°×ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢60¡Á70¡óÍý²ò¤Ç¤¤ë¶µºà¤òÁª¤ó¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç¶Ú¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ã±¸ì¤äÊ¸Ë¡¤¬¤¢¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢Åê¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ö¤è¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢Á´ÉôÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡×¤È»×¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¶ì¼ê¡×¤ò¹îÉþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤
¸À¸ì¤ò³Ø¤Ö²áÄø¤Ç¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤â¤¬¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¸À¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¸À¸ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°ã¤¦¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥í¥·¥¢¸ì¤ÏÊ¸Ë¡¤¬Æñ²ò¤Ç¤¹¤·¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤È¥¿¥¤¸ì¤Ë¤Ï¡ÖÀ¼Ä´¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÈÆÃ¤ÊÈ¯²»ÂÎ·Ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎÆÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ä¤â¸À¸ì¤´¤È¤Ë¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë²¿¤¬²¿¤Ç¤â¹îÉþ¤·¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¸Ë¡¤äÊ¸»ú¡¢È¯²»¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÊ¸Ë¡¤½¤Î¤â¤Î¡¢Ê¸»ú¤½¤Î¤â¤Î¡¢È¯²»¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤ÏÃíÎÏ¤»¤º¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÏÆ¤ËÃÖ¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¶ì¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯¥é¥Õ¤ËÂª¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥ì¡¼¥º¤äÃ±¸ì¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËÂÎÆÀ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¤¯¤é¤¤¤Îµ¤³Ú¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸À¸ì¤ò³Ø¤ÓÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶ì¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ð¤«¤êÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³Ø¤Ó¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅØÎÏ¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¹îÉþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ä¤é¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¡£ºÃÀÞ¤Î°ìÂçÍ×°ø¤Ï¡¢¡Ö¶ì¼ê¤ò¹îÉþ¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¶ì¼ê¤ò¹îÉþ¤·¤è¤¦¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢ºÃÀÞÃÎ¤é¤º¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÏÃ¤»¤ë¡×¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤è¤¦
³°¹ñ¤Î¿Í¤È²ñ¤¦¤È¡¢¤è¤¯¡ÖÆüËÜ¸ì¡¢ÏÃ¤»¤ë¤è¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ë¥Á¥ï¡ª¡×¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¡ª¡×¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¿Í¤Ë¤è¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³°¹ñ¤Î¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Áí¤¸¤Æ³°¹ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÏÃ¤»¤ë¡×¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤âÄã¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¿Í¤Î¹Í¤¨¤ë¡ÖÏÃ¤»¤ë¡×¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Êì¸ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¼«Í³¼«ºß¤ËÏÃ¤»¤Æ½é¤á¤Æ¡ÖÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡ÖÏÃ¤»¤ë¡×¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÄã¤¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¿¨¤ì¤Æ¤¤¿Êì¸ì¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¸ì¤Ç¤¹¤é¡¢¾ï¤ËÀµ¤·¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì¤¤À¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤´Á»ú¤äÃ±¸ì¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤·¤Æ¤äÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë³°¹ñ¸ì¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é³Ø¤ó¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£³Ø¤ó¤Ç¤â³Ø¤ó¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬ÉáÄÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¸ì³Ø¤Î½¬ÆÀ¤Ë´°àú¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¸À¸ì¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢Áê¼ê¤ÎÊì¸ì¤Ç´ÊÃ±¤Ê°§»¢¤ä¼«¸Ê¾Ò²ð¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯Áê¼ê¤ÎÊì¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¹ñ¤äÊ¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´°àú¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏºÇÄã¸Â¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤¨À®Î©¤¹¤ì¤Ð¤è¤·¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢ºÃÀÞ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤â¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¸Ë¡¤Ï¡ÖÅ¬Åö¡×¤Ç¤¤¤¤
¸À¸ì¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ËèÆü¡¢¤½¤Î¸À¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¡£ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤âÎ©¤Á»ß¤Þ¤é¤º¡¢Áö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖÁá¤¯ÊÉ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´èÄ¥¤ì¡×¤È¤¤¤¦º¬ÀÏÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤íº¬ÀÏÀ¤Ï¡¢»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¸À¸ì³Ø½¬¤ÎÅ¨¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤Î·Ð¸³¾å¡¢º¬À¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÌµÍý¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÁö¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËËÝÌõ¥Ä¡¼¥ë¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïº¬À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íµ¤³Ú¤Ê¥Þ¥á¤µ¤Ç¤¹¡£
¸À¸ì¤ÏÌ¤ÃÎ¤Ê¤ëÀ¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Þ¥·¥ó¤È°ã¤Ã¤ÆÀä¤¨¤º°Ü¤í¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¯¤é³Ø¤ó¤Ç¤â³Ø¤ÓÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Þ¤êºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤º¡¢Âç¤é¤«¤Ë¡¢µ¤³Ú¤Ë¡¢Å¬Åö¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö¤¢¤Þ¤ê¹½¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´¹½¤¨¡×¤Ç¸À¸ì³Ø½¬¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¡¢ºÃÀÞ¤òËÉ¤°Èë·í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÊ¸Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¨¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼õ¸³±Ñ¸ì¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÊ¸Ë¡¤ò´°Á´¤ËÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤ä¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¤òÃÃ¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÊ¸Ë¡¤Î´°àú¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤áºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶ì¼ê¤Î¹îÉþ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡Ä¡Ä¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤º¤Ï»È¤¨¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é¿È¤ËÉÕ¤±¤è¤¦
¤·¤«¤·¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤Î¸À¸ì¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÊ¸Ë¡¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ï¡¢¼õ¸³±Ñ¸ì¤Î¤½¤ì¤È¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¤Ç¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÈ¯²»¤ò¿¿»÷¤·¤Ê¤¬¤éÉÑ½Ð¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ð¤¨¤ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¢¤Ç¼ÂÁ©Åª¤ÊÊ¸Ë¡¤ò³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦ËÜ½ñ¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢Ê¸Ë¡¤Ï¡¢³Ð¤¨¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë³Ø¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¸úÎ¨Åª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤ÜÊ¸Ë¡¤ÎÃÎ¼±¥¼¥í¤Î¤Þ¤ÞÉÑ½Ð¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼õ¸³±Ñ¸ì¤Îµ²±¤¬¿§Ç»¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Ê¸Ë¡¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÁá¤¯³Ø¤ó¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤³¤ò¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥é¥Õ¤ËÂª¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤Þ¤º¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥é¥Õ¤ÇÅ¬Åö¤Ê³Ø¤ÓÊý¡×¤Î¸ú²Ì¤ò¡¢¤¤Ã¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
Kazu Languages¡Ê¥«¥º¡¦¥é¥ó¥²¡¼¥¸¥º¡Ë
YouTuber¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼
2000Ç¯3·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î²»³Ú¤Ë´Ø¿´¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈ³Ø¤Ç³°¹ñ¸ì³Ø½¬¤ò³«»Ï¡£°Ê¹ß¡¢5Ç¯´Ö¤Ç12¥«¹ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¡¢¥í¥·¥¢¸ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢¥È¥ë¥³¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢¥¿¥¤¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡Ë¡£³°¹ñ¸ì³Ø½¬¤Î³Ú¤·¤µ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2022Ç¯¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¡ÖKazu Languages¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÌ¾¤ÇYouTuber¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Ç¯Æâ¤ËÅÐÏ¿¼Ô¿ô10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ÎµÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤òµÏ¿¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âµÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°18°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤«¤é¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£YouTube¡¢TikTok¡¢Instagram¡¢Facebook¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¸½ºß¡¢¤Î¤Ù200Ëü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊYouTuber¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ Kazu Languages¡Ë