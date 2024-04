ディズニーストアから、ディズニー映画『ふしぎの国のアリス』をモチーフにした新コレクション「ALICE SWEET GARDEN」が登場!

爽やかな水色を基調としたクラシカルなデザインのテーブルウェアや、トートバッグ・日傘などの雑貨が豊富にラインナップされています☆

ディズニーストア 映画『ふしぎの国のアリス』コレクション「ALICE SWEET GARDEN」

発売日・販売店舗:

・2024年4月30日(火):ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jp

・2024年5月3日(金):ディズニーストア店舗

ディズニーストアから、ディズニー映画『ふしぎの国のアリス』をモチーフにした新コレクション「ALICE SWEET GARDEN」が登場。

爽やかな水色を基調とした大人かわいいエレガントな雰囲気のグッズが揃うコレクションです。

たくさんのお花に彩られた「アリス」「ダイナ」「ヤングオイスター」たちのクラシカルなアートや、作品に登場する個性豊かなキャラクターたちをあしらった総柄アートを用いています。

ラインナップは、カップ&ソーサーやスプーン、ランチョンマットなどのテーブルウェアをはじめ、「アリス」のコスチュームをイメージしたエプロンなど、ティータイムを優雅に彩るアイテムを展開。

さらに、世界のお茶専門店ルピシアと共同企画のオリジナルフレーバードティーや、焼菓子を詰め合わせたセットで、いつものティータイムも特別なひとときに。

自分へのご褒美だけでなくギフトにもぴったりなグッズです。

そのほか、トートバッグやミニタオル、日傘といったお出かけ時に活躍し、使うたびに心が華やぐグッズも販売されます☆

ふしぎの国のアリス エプロン

価格:4,400円(税込)

『ふしぎの国のアリス』の世界観をモチーフにしたエプロンです。

生地をたっぷり使ったふんわりシルエットがおしゃれ!

明るいブルーのエプロンに白いミニエプロンを重ねたデザインは、「アリス」が物語で着ていた洋服をイメージしています。

胸当てにはキャラクターや花々、作品名がプリントされています。

ふしぎの国のアリス トートバッグ

価格:4,200円(税込)

『ふしぎの国のアリス』の世界観をモチーフにしたトートバッグ。

個性豊かなキャラクターを描いた総柄プリントは、同系色使いで落ち着いた印象。

「アリス」のチャームやリボン、フリル飾りを添えて上品かつかわらしい雰囲気に仕上げられています。

明るい色合いのファッションアイテムはこれからの季節にもぴったりです☆

アリス キーホルダー・キーチェーン

価格:1,800円(税込)

優しいタッチで描かれた「アリス」のダイカットデザインキーホルダーです。

金色のスプーンやピンク色マカロンのチャームを添えて、上品かつかわいらしい雰囲気に仕上げています。

ボリューム感のあるキーホルダーはバッグチャームとしてもおすすめです。

【Wpc.】ふしぎの国のアリス 日傘 折りたたみ式 晴雨兼用

価格:4,700円(税込)

「Wpc.(ダブリュピーシー)」との共同開発グッズ。

強い日差しにも突然の雨にも対応できる、『ふしぎの国のアリス』の世界観をモチーフにしたエレガントな日傘です。

UVカット率・遮光率がともに99.9%以上ある、とっても心強いアイテム。

生地には防水効果のあるポリウレタンコーティングが施されているので雨の日も使えます。

ふしぎの国のアリス バニティポーチ

価格:3,900円(税込)

『ふしぎの国のアリス』の世界観をモチーフにしたバニティポーチ。

ダイヤ柄のポーチにキャラクターや花々、作品名をあしらったデザインです。

リボンやフリル飾りを添えて、アンティークな雰囲気に仕上げられています。

スティックコスメの収納に便利な内ポケットも備えられているので、使い勝手も抜群です。

ふしぎの国のアリス ティーカップ

価格:3,300円(税込)

『ふしぎの国のアリス』の世界観をモチーフにしたティーウェア。

ボックス入りのティーカップです。

パステル風のアートと、ちょっとアンティークな世界観が大人かわいいグッズ。

カップには「アリス」と「白うさぎ」、

ソーサーには「ダイナ」「ヤングオイスター」「ドーマウス」などが色彩豊かにデザインされています。

こだわりのディテールは使わない時も飾っておきたくなるほど。

同柄のボックスもディスプレイ用に使えるかわいさで、ギフトにもぴったりです☆

アリス&パンとバターフライ スプーン

価格:900円(税込)

「アリス」と、「パンとバターフライ」をデザインした、華やかなゴールドカラーのスプーン。

トップに飾られたキャラクターアートが上品なかわいらしさを添えています。

ふしぎの国のアリス ランチョンマット

価格:2,200円(税込)

『ふしぎの国のアリス』の世界観をモチーフにしたランチョンマットです。

ダイヤ柄の背景にキャラクターや花々、作品名をあしらった一枚。

モチーフが織りで表現され、ミルクガラスやシンプルな白い食器と相性が良さそうな、ちょっとアンティークな雰囲気です。

お気に入りのお皿やカップを並べて、優雅なティータイムを楽しめます☆

【LUPICIA】ふしぎの国のアリス フレーバードティー

価格:1,600円(税込)

世界のお茶専門店「LUPICIA(ルピシア)」との共同企画グッズ。

『ふしぎの国のアリス』の世界観をモチーフにした缶ケース入りのフレーバードティーです。

甘酸っぱいフランボワーズとベルガモットの香りが広がる、すっきりとした味わいの紅茶。

好奇心旺盛な「アリス」をイメージした味わいになっています。

色とりどりの花びらや金平糖のトッピングがアクセントです。

ふしぎの国のアリス フィナンシェ・ダックワーズ セット アソートボックス

価格:1,900円(税込)

『ふしぎの国のアリス』の世界観をモチーフにしたお菓子のアソートボックス。

自家挽きアーモンドを使用したフィナンシェとダックワーズのセットです。

本場アメリカ、カリフォルニア産のアーモンドを菓子職人が自家挽き。

挽きたてのアーモンドプードルをすばやくお菓子にする事で、アーモンドの風味豊かな仕上がりになっています!

さっくり食感のダックワーズとしっとり食感のフィナンシェ、それぞれ3種類のフレーバーが楽しめるボックスです。

爽やかな水色を基調とした大人かわいいデザインの『ふしぎの国のアリス』をモチーフにしたグッズコレクション。

ディズニーストアの新コレクション「ALICE SWEET GARDEN」は、2024年4月30日(火)より順次発売です☆

