米代表にレブロン、カリーら 「ドリームチーム」で金へ パリ五輪バスケ
【AFP＝時事】USAバスケットボール（USA Basketball）は17日、5大会連続の金メダルを狙うパリ五輪の男子代表メンバーを発表し、レブロン・ジェームズ（LeBron James）やステフェン・カリー（Stephen Curry）ら米プロバスケットボール（NBA）の豪華スター選手12人が選出された。
他には昨季の最優秀選手（MVP）に輝いたフィラデルフィア・セブンティシクサーズ（Philadelphia 76ers）のジョエル・エンビード（Joel Embiid）をはじめ、ボストン・セルティックス（Boston Celtics）のジェイソン・テイタム（Jayson Tatum）とジュルー・ホリデー（Jrue Holiday）、フェニックス・サンズ（Phoenix Suns）のケビン・デュラント（Kevin Durant）とデビン・ブッカー（Devin Booker）、ロサンゼルス・レイカーズ（Los Angeles Lakers）のアンソニー・デイビス（Anthony Davis）、ミネソタ・ティンバーウルブズ（Minnesota Timberwolves）のアンソニー・エドワーズ（Anthony Edwards）、ロサンゼルス・クリッパーズ（Los Angeles Clippers）のカワイ・レナード（Kawhi Leonard）、マイアミ・ヒート（Miami Heat）のバム・アデバヨ（Bam Adebayo）、インディアナ・ペイサーズ（Indiana Pacers）のタイリース・ハリバートン（Tyrese Haliburton）が選ばれた。
NBA歴代最多得点記録を持つレイカーズのジェームズは、2004年アテネ五輪、08年北京五輪、12年ロンドン五輪に続く4度目の五輪出場となる。ゴールデンステイト・ウォリアーズ（Golden State Warriors）のカリーは五輪初参加。メンバー12人は全員がオールスター選出を誇り、MVP受賞者経験者は4人、NBA優勝経験者は6人というそうそうたる顔ぶれとなった。
USAバスケットボールのマネジングディレクターを務めるグラント・ヒル（Grant Hill）氏は、ビデオ会議サービス「ズーム（Zoom）」による会見で「何が懸かっているかを理解しているこれだけの素晴らしい選手や人々が集まり、ただただ感謝している」とコメントし、目標は金メダル獲得だと宣言した。
指揮官はウォリアーズのスティーブ・カー（Steve Kerr）ヘッドコーチ（HC）が務める。
【翻訳編集】AFPBB News
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他には昨季の最優秀選手（MVP）に輝いたフィラデルフィア・セブンティシクサーズ（Philadelphia 76ers）のジョエル・エンビード（Joel Embiid）をはじめ、ボストン・セルティックス（Boston Celtics）のジェイソン・テイタム（Jayson Tatum）とジュルー・ホリデー（Jrue Holiday）、フェニックス・サンズ（Phoenix Suns）のケビン・デュラント（Kevin Durant）とデビン・ブッカー（Devin Booker）、ロサンゼルス・レイカーズ（Los Angeles Lakers）のアンソニー・デイビス（Anthony Davis）、ミネソタ・ティンバーウルブズ（Minnesota Timberwolves）のアンソニー・エドワーズ（Anthony Edwards）、ロサンゼルス・クリッパーズ（Los Angeles Clippers）のカワイ・レナード（Kawhi Leonard）、マイアミ・ヒート（Miami Heat）のバム・アデバヨ（Bam Adebayo）、インディアナ・ペイサーズ（Indiana Pacers）のタイリース・ハリバートン（Tyrese Haliburton）が選ばれた。
USAバスケットボールのマネジングディレクターを務めるグラント・ヒル（Grant Hill）氏は、ビデオ会議サービス「ズーム（Zoom）」による会見で「何が懸かっているかを理解しているこれだけの素晴らしい選手や人々が集まり、ただただ感謝している」とコメントし、目標は金メダル獲得だと宣言した。
指揮官はウォリアーズのスティーブ・カー（Steve Kerr）ヘッドコーチ（HC）が務める。
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