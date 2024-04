【週刊ヤングジャンプ No.20】4月18日 発売価格:460円

集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ No.20」を本日4月18日に発売した。価格は460円。

今週号はアイドルグループAKB48に所属する柏木由紀さんが表紙と巻頭グラビアを飾る。「ゆきりん」の愛称で親しまれる柏木さんのアイドルグラビア集大成にして総決算になっている。

新連載作品としては三ヶ嶋犬太朗氏のマンガ「ときめき!治外法権 肉王正」が巻頭カラーで掲載。ヤングジャンプ45周年を記念して新連載が続々と行なわれており、第2弾となる本作は最強学園カルトコメディが展開される。そのほか「まるくん~はたらくマルチーズ~」や「カテナチオ」、「ハヴィラ戦記」なども掲載されている。

「ときめき!治外法権 肉王正」

