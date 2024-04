primeNumberは4月16日、企業が蓄積しているデータを展開することで、誰でも簡単にデータをビジネスに活用できるようになるサービス「trocco action」を提供開始すると発表した。○「trocco action」の概要データ基盤の総合支援サービス「trocco」では、点在するデータを転送する機能、データを変換および集計するデータマート機能、こうした処理を一連の流れとして設定・自動化するワークフロー機能など、データ基盤の構築・運用に必要な機能を提供している。

「trocco action」はデータをビジネスに活用するプロセスの中で「活用」に特化したサービス。統合、蓄積、可視化までを終えたデータを別のサービスへ連携し、データのビジネス活用をサポートする。○「trocco action for Looker」の概要「trocco action」の第一弾のサービスとして、「trocco action for Looker」を提供する。同サービスは、Google Cloudのビジネスインテリジェンスプラットフォーム「Looker」と外部サービスのデータ連携をサポートする。Lookerから、メッセージングサービスやSNS、広告配信サービスに連携させることで、誰でもノーコードでデータをマーケティング施策(アクション)に生かせるようになる。2024年4月時点で、「trocco action for Looker」では、LookerからLINEへのデータ連携が可能。初夏には、LookerからTiktokやXへの拡張を予定している。また、「trocco action」では、Looker 以外のサービスからのデータ連携も計画されている。