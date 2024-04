カリフォルニア 州の閑静な住宅街で今月4日朝、速度超過でカーブを曲がりきれなかった車が、民家の車庫に突っ込んだ。車が宙を舞う様子は近所のドアベル カメラ が捉えており、米ニュース メディア 『KTVU FOX 2』などが伝えて拡散している。 カリフォルニア 州南部フルパバレーで4日午前6時30分頃、黒の セダン が左カーブを曲がりきれずに暴走し、民家の車庫に突っ込んだ。斜め向かいに住むリチャード・ヘ ルナ ンデスさん(Richard Hernandez)宅のドアベル カメラ は、制御不能の車が民家に向かって直進する様子を捉えており、車は縁石にぶつかった後で宙を舞い、車庫に突っ込み停止した。

リバーサイド郡消防署によると、この衝撃で車庫前に停めてあった白のピックアップトラック2台のほか、車2台が損傷したという。また民家は大きく損壊したものの、中にいた住人に怪我はなかった。一方で運転手は、救急隊が到着する前に自力で車から脱出し、軽〜中等症の怪我をして病院に搬送された。年齢や性別、その後の容体などについては明らかにされていないものの、この事故には次のようなコメントが寄せられた。「カーブを曲がろうとしたの? 時速160キロ(100マイル)くらいで走っていたのでは?」「スピードを落とさないと!」「オーマイガー。これは衝撃的だね。」「この運転手は車を運転すべきではないね。怪我が治ったら免許停止にして、 刑務所 行きが妥当だよ。」「死亡者がいなくて良かったよ。」「少なくとも、車を車庫に入れているけどね。」「空飛ぶ車の時代がくるのも、もうすぐだね。」 保険 に入っているといいのだけれど。住人にとっては酷い災難だよね。」なお速度超過による事故は先月にもミシガン州で起きており、19歳の女が運転するポルシェが何度も激しく横転し、2人が軽傷、1人が重傷を負っていた。画像は『FOX 11 Los Angeles YouTube「Car goes airborne, crashing into SoCal home」』『Metro.co.uk 「Unbelievable moment doorbell cam catches car launching into home」(Picture: Richard Hernandez/Storyful)、「Moment ‘drunk’ Porsche 911 driver flies off highway before ‘fleeing US’」(Picture: Bellevue Police Department)』『TMZ 「PORSCHE IN M ICHI GAN MULTIPLE FLIPS IN AIR , SKIPS ON PAVEMENT…Three Injured, Car Wrecked」(Ann Arbor Police Department)』『New York Post 「Suspect in high-speed police chase flung 20 feet in the air after crashing into snowbank ― baby found in backseat: video」(North Olmsted PD/LOCAL NEWS X /TMX)』『The Sun 「 SU PERCAR HORROR Two burn to death in supercar tour crash as Ferrari and Lamborghini smash into camper van during overtake」(Credit: Jam Press Vid)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)