¸ÞÂç¾¦¼Ò¤Î2024Ç¯3·î´ü·è»»¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£¸º±×¤¬ÌÜÎ©¤Ä·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â½»Í§¾¦»ö¤Î½ãÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Èæ32¡ó¸º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÎëÌÚµ®Çî¤µ¤ó¤Ï¡Ö21À¤µª¤Î¾¦¼Ò¤ÏÅê»ñ»ö¶È²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½»Í§¾¦»ö¤Î·è»»¤ÏÅê»ñ»ö¶È¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å3Ç¯´Ö¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ï²ÄÇ½À­¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡á»þ»öÄÌ¿®¥Õ¥©¥ÈÂç¼êÁí¹ç¾¦¼Ò¤Î½»Í§¾¦»öËÜ¼Ò¤¬Æþ¤ë¥Ó¥ë¤ÎÁ°¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿´ÇÈÄ¡á2024Ç¯2·î14Æü