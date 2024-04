ハーマンインターナショナル「JBL 2024年春季新製品内覧会」！東急プラザ原宿「ハラカド」記者発表会&プレス向け内覧会【まとめ記事】

オーディオブランド「JBL」を展開しているハーマンインターナショナル株式会社は、手のひらに収まるコンパクトサイズながらパワフルサウンドを実現するポータブルBluetoothスピーカー「JBL GO 4(ゴー 4)」とカラビナ搭載によりスタイリッシュに高音質を持ち運べるポータブルBluetoothスピーカー「JBL CLIP 5(クリップ 5)」の2モデルを2024年4月11日(木)より順次発売を開始した。発売に先駆け、報道関係者向けに同年春の新製品の発表会を実施した。当日は春キャンペーン「わたし、響け!」のイメージキャラクターに起用された、人気若手アーティスト・水曜日のカンパネラの詩羽さんが応援に駆け付けた。

東急不動産株式会社が、広域渋谷圏※の核となる商業施設として、東京地下鉄株式会社と共に推進してきた「東急プラザ原宿「ハラカド」(以下「ハラカド」)が、2024年4月17日(水)に開業する。開業に先立ち、本施設の開発背景や狙いについてのご説明を行う記者発表会及びプレス向け内覧会を4月9日(火)に実施した。※広域渋谷圏とは、東急グループの渋谷まちづくり戦略において定めた、渋谷駅から半径 2.5km のエリアのことを指す。■ゆらゆらとリラックスして着座できる!背座一体型ロッキングサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、落ち着いた雰囲気なのでオフィスにもぴったりでコンパクトなサイズのメッシュチェアをブラックとグレーの2色展開で「150-SNCM15」を発売した。オフィスにもぴったりなコンパクトなサイズで、落ち着いた雰囲気を演出する。背もたれには通気性の高いメッシュ生地を採用し、長時間座っていても快適な環境を提供する。背と座面が一体となったロッキング機構で、ゆらゆらとリラックスしながら座ることができる。ランバーサポートが付いており、腰への負担を軽減することができる。■日本食文化の祭典!「CRAFT SAKE WEEK 2024 at ROPPONGI HILLS」を開催へ中田英寿氏が代表を務める株式会社JAPAN CRAFT SAKE COMPANYは、2024年4月18日(木)から29日(月・祝)までの12日間、「六本木ヒルズアリーナ」にて、日本食文化の祭典「CRAFT SAKE WEEK 2024 at ROPPONGI HILLS」を開催する。今回は、過去最長の12日間の開催となり、全国から厳選された酒蔵120蔵と予約困難な有名レストランをはじめとする15店のレストランが出店。開催期間中は、一流シェフによる本イベント限定のオリジナルメニューとともに、この日しか飲めない特別な日本酒を含め各酒蔵こだわりの日本酒を楽しめる。