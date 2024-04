【週刊ヤングジャンプ No.19特大号】4月11日 発売価格:460円

集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ No.19特大号」を本日4月11日に発売した。価格は460円。デジタル版も発売されている。

今週号では、表紙&巻頭グラビアに「Seventeen」専属モデルの加藤栞さんが登場。新連載&巻頭カラーには、ヤングジャンプ45周年記念、新連載連弾企画の第1弾としてみのすけ氏の「ハヴィラ戦記」が掲載されるほか、カラー扉付きで「イリオス」(原作:森高夕次氏/マンガ:末広光氏)、「女性専用。」(原作:内田ほなみ氏/作画:箕山氏)が掲載される。

