鹿児島vs甲府 スタメン発表
[4.3 J2第8節](白波スタ)
※19:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 31 大野哲煥
DF 6 渡邉英祐
DF 14 野嶽寛也
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 11 五領淳樹
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
MF 36 米澤令衣
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 4 広瀬健太
MF 35 中原秀人
MF 65 西堂久俊
FW 9 有田光希
FW 18 福田望久斗
監督
大島康明
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 88 渋谷飛翔
DF 6 小林岩魚
DF 24 飯田貴敬
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
DF 41 井上樹
MF 9 三平和司
MF 10 鳥海芳樹
MF 16 林田滉也
MF 18 三沢直人
MF 19 宮崎純真
FW 11 ファビアン・ゴンザレス
控え
GK 33 山内康太
DF 4 山本英臣
DF 23 関口正大
MF 26 佐藤和弘
MF 51 アダイウトン
FW 44 内藤大和
FW 99 ピーター・ウタカ
監督
篠田善之
※19:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 31 大野哲煥
DF 6 渡邉英祐
DF 14 野嶽寛也
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 11 五領淳樹
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
MF 36 米澤令衣
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 4 広瀬健太
MF 35 中原秀人
MF 65 西堂久俊
FW 9 有田光希
監督
大島康明
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 88 渋谷飛翔
DF 6 小林岩魚
DF 24 飯田貴敬
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
DF 41 井上樹
MF 9 三平和司
MF 10 鳥海芳樹
MF 16 林田滉也
MF 18 三沢直人
MF 19 宮崎純真
FW 11 ファビアン・ゴンザレス
控え
GK 33 山内康太
DF 4 山本英臣
DF 23 関口正大
MF 26 佐藤和弘
MF 51 アダイウトン
FW 44 内藤大和
FW 99 ピーター・ウタカ
監督
篠田善之