[4.3 J2第8節](白波スタ)

※19:00開始

主審:長峯滉希

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 31 大野哲煥

DF 6 渡邉英祐

DF 14 野嶽寛也

DF 23 岡本將成

DF 28 戸根一誓

MF 8 藤村慶太

MF 11 五領淳樹

MF 21 田中渉

MF 27 山口卓己

MF 36 米澤令衣

FW 34 鈴木翔大

控え

GK 1 泉森涼太

DF 3 外山凌

DF 4 広瀬健太

MF 35 中原秀人

MF 65 西堂久俊

FW 9 有田光希

FW 18 福田望久斗

監督

大島康明

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 88 渋谷飛翔

DF 6 小林岩魚

DF 24 飯田貴敬

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

DF 41 井上樹

MF 9 三平和司

MF 10 鳥海芳樹

MF 16 林田滉也

MF 18 三沢直人

MF 19 宮崎純真

FW 11 ファビアン・ゴンザレス

控え

GK 33 山内康太

DF 4 山本英臣

DF 23 関口正大

MF 26 佐藤和弘

MF 51 アダイウトン

FW 44 内藤大和

FW 99 ピーター・ウタカ

監督

篠田善之