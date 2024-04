3月27日に公開された「Billboard JAPANダウンロード・ソング・チャート“Download Songs”」で、Travis Japanの『T.G.I. Friday Night』が75,135ダウンロードを売り上げ、首位デビューを果たした。

同曲は、同じく27日に発表された「オリコン週間デジタルシングルランキング」でも44,319ダウンロードを記録し、初登場1位を獲得。さらにこちらのランキングでは、2位に同曲の日本語バージョンとなる『T.G.I. Friday Night (Japanese ver.)』が37,126ダウンロードでランクイン。Travis Japanが1位・2位を独占する形となった。

両ランキングにおいて華々しい記録を残したTravis Japanに続いたのは、あの“元ジャニ”たち。

「『Billboard』で2位、『オリコン』で3位に続いたのは、滝沢秀明さんが手がける『TOBE』の所属アーティスト13名からなる『to HEROes Project -Act for HOPE-』のテーマソング『Be on Your side』でした。『to HEROes Project』は、令和6年能登半島地震の発生を受けて立ち上げられた、TOBEによる支援プロジェクト。楽曲の作詞を担当したのは平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんからなるNumber_iで、5月1日にはCDリリースも決定しています」(音楽誌ライター)

首位獲得とはならなかったTOBE勢だが、ネット上では配信決定の際から注目を浴びていた。

「楽曲の配信日が旧ジャニーズの“後輩”に当たるTravis Japanと同じ3月18日だったことで、ファンの間では“わざわざぶつけてきた”“完全にケンカ売ってる”と話題になっていました。結果として、『Be on Your side』は『Billboard』では20,300ダウンロード、『オリコン』では21,332ダウンロードだったので、Travis Japanにはどちらも3倍ほどの差をつけられた形となっています」(同・音楽誌ライター)

「ファンどこ行った?」

そんなTOBE勢の記録について、一部からはこんなツッコミも……。

「TOBEといえば、3月14日から17日にわたって、所属全アーティストが集結する初のコンサート『to HEROes 〜TOBE 1st Super Live〜』を東京ドームで開催し、計22万人を動員したばかりです。最終日公演は、Prime Videoにて世界配信するなどデジタルコンテンツにも力を入れている。にもかかわらず、今回Travis Japanに差をつけられたことで、“東京ドームのファンはどこに行った?”といった皮肉な声が寄せられています」(芸能ライター)

Xでは、

《トラジャに発売日被せてきたのに3倍の差つけられて惨敗……》

《東京ドーム4日間22万人動員 お〜い、20万人どこ行った?》

《マジもうファン3万人もいない? どこ行っちゃったの?》

といったコメントが集まっている。

「TOBEに所属するアーティストのファンではあるものの、ダウンロード購入はしていないという人も少なくないようです。そういった人たちからは、あくまで“推し”のグループが好きなだけで、事務所全体での“ファミリー売り”は好きではないという意見も散見されます」(前出・芸能ライター)

所属の三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.は、6月13日から23日にかけて東京・有明アリーナで単独公演をすることが発表されている。果たして、東京ドーム公演に続く大盛況となるか――。