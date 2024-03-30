[3.30 J2第7節](えがおS)

※15:00開始

主審:田中玲匡

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 田代琉我

DF 2 黒木晃平

DF 3 大西遼太郎

DF 24 江崎巧朗

MF 8 上村周平

MF 9 大本祐槻

MF 10 伊東俊

MF 13 岩下航

MF 21 豊田歩

FW 11 ベ・ジョンミン

FW 16 松岡瑠夢

控え

GK 23 佐藤優也

DF 6 岡崎慎

MF 15 三島頌平

MF 30 東山達稀

FW 20 大崎舜

FW 28 神代慶人

FW 29 道脇豊

監督

大木武

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 23 鈴木椋大

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 52 久保庭良太

DF 67 日高大

MF 5 小林祐介

MF 7 田中和樹

MF 14 椿直起

MF 16 横山暁之

MF 44 品田愛斗

FW 10 小森飛絢

控え

GK 1 藤田和輝

DF 19 岡庭愁人

DF 22 佐々木翔悟

DF 24 矢口駿太郎

MF 8 風間宏矢

FW 9 呉屋大翔

FW 77 ドゥドゥ

監督

小林慶行