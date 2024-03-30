熊本vs千葉 スタメン発表
[3.30 J2第7節](えがおS)
※15:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 2 黒木晃平
DF 3 大西遼太郎
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 10 伊東俊
MF 13 岩下航
MF 21 豊田歩
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 16 松岡瑠夢
控え
GK 23 佐藤優也
DF 6 岡崎慎
MF 15 三島頌平
MF 30 東山達稀
FW 20 大崎舜
FW 28 神代慶人
FW 29 道脇豊
監督
大木武
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 23 鈴木椋大
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 52 久保庭良太
DF 67 日高大
MF 5 小林祐介
MF 7 田中和樹
MF 14 椿直起
MF 16 横山暁之
MF 44 品田愛斗
FW 10 小森飛絢
控え
GK 1 藤田和輝
DF 19 岡庭愁人
DF 22 佐々木翔悟
DF 24 矢口駿太郎
MF 8 風間宏矢
FW 9 呉屋大翔
FW 77 ドゥドゥ
監督
小林慶行
※15:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 2 黒木晃平
DF 3 大西遼太郎
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 10 伊東俊
MF 13 岩下航
MF 21 豊田歩
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 16 松岡瑠夢
控え
GK 23 佐藤優也
DF 6 岡崎慎
MF 15 三島頌平
MF 30 東山達稀
FW 20 大崎舜
FW 28 神代慶人
FW 29 道脇豊
監督
大木武
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 23 鈴木椋大
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 52 久保庭良太
DF 67 日高大
MF 5 小林祐介
MF 7 田中和樹
MF 14 椿直起
MF 16 横山暁之
MF 44 品田愛斗
FW 10 小森飛絢
控え
GK 1 藤田和輝
DF 19 岡庭愁人
DF 22 佐々木翔悟
DF 24 矢口駿太郎
MF 8 風間宏矢
FW 9 呉屋大翔
FW 77 ドゥドゥ
監督
小林慶行