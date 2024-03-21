20Âå¤Ç¤ÏŽ¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î´éŽ£¤À¤¬Ž¤30Âå¤Ç¤ÏŽ¢¤ªÊ§¤¤È¢Ž£¡Ä¥¡¼¶É½÷À¥¢¥Ê¤ÎÂçÎÌÎ¥¿¦¤¬Â³¤¯¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¹½Â¤Åª·ç´Ù
¢£2023Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçÎÌÎ®½Ð
º£²ó¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¿ÍºàÌäÂê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡Ö½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçÎÌÎ®½Ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¤½¤Î¶É¤Î¡Ö´é¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤äÊª¸À¤¤¤Ç¶É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÊú¤¯°õ¾Ý¤â¶É¥¤¥á¡¼¥¸¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢½÷À¥¢¥Ê¤ÏÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡Ö²Ú¤ä¤«¡×¤Ç¡ÖÌÜÎ©¤Ä¡×¤Î¤Ç¡¢¶É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤ËÄ¾·ë¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö´ÇÈÄ¡×¤È¤Ê¤ë½÷À¥¢¥Ê¤Ë¼¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼êÄË¤¤¤Ï¤º¤À¡£
ºòÇ¯2023Ç¯¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¿Íµ¤½÷À¥¢¥Ê¤ÎÂà¼Ò¥é¥Ã¥·¥å¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»°ÅÄÍ§Íü²Â»á¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¿¹¹áÀ¡»á¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ò¥í¥ÉÊâÈþ»á¡¢TBS¤Î»³ËÜÎ¤ºÚ»á¡¢¤ß¤Ê³Æ¶É¤Î´ÇÈÄ¥¢¥Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¶É¡×¤ËÂ°¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢¡Ö¶É¤ò¼¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£¤Ê¤¼¡Ö¶É¥¢¥Ê¡×¤ò¼¤á¤Æ¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
¡Ö¥ß¥¿¥Ñ¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»°ÅÄ»á¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¡£¿¹»á¤â·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢Instagram¤ÇÌó66Ëü¿Í¡¢TikTok¤ÇÌó63Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÊú¤¨¡¢ÌÜÉ¸ÄÌ¤ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ò¥í¥É»á¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÎÁèÃ¥Àï¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜ»á¤ÏÆþ¼ÒÁ°¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢½÷À¥¢¥Ê¤ÎÎ®½Ð¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤Î¸ÅÁã¤Î¥Æ¥ìÅì¤«¤é¤âÂ³¡¹¤È½÷À¥¢¥Ê¤ÎÂà¼Ò¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3·îËö¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º2¡×¤Î3ÂåÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¿Ê¡ÅÄÅµ»Ò»á¤¬¡¢6·îËö¤Ë¤Ï¡Ö½ÐË×¡ª¥¢¥É³¹¥Ã¥¯Å·¹ñ¡×¤ä¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¤Î¿Ü¹õÀ¶²Ú»á¡¢¡Ö¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡×¤ä¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Î¾¾´ÝÍ§µª»á¤ÎÎ¾¼Ô¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¡£
¿Ü¹õ»á¡¢¾¾´Ý»á¤ÎÆó¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢»ä¤â»Å»ö¤ò²¿ÅÙ¤«¤´°ì½ï¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂÎÏ¡¢¿ÍÊÁ¶¦¤ËÈ´·²¤Î°ïºà¤Ê¤À¤±¤ËÂà¼Ò¤¬ÀË¤·¤Þ¤ì¤ë¡£¥Æ¥ìÅì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÂç¤¤ÊÂ»¼º¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Æ¥ìÅì¤Ï¤è¤¯¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤è¤¤¡£
¢£¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¡Ö¥«¥Í¤Î¤¿¤á¡×¤Ê¤Î¤«
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¥¢¥Ê¤ÎÎ®½Ð»öÎã¤Ë¤ÏËçµó¤Ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¡Ö´é¡×¤ä¡Ö´ÇÈÄ¡×¤È¤¤¤¦²Ú¤ä¤«¤Ç°ÂÂÙ¤ÊÃÏ°Ì¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¹ÓÌî¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡£
½÷À¥¢¥Ê¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î»ØÅ¦ÄÌ¤ê¡¢¹Í¤¨¤â´Å¤¯¡¢¡ÖÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤è¤¬¤ê¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¤Ò¤È°®¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀõ¤Ï¤«¡×¤È¤â¤È¤ì¤ë»×¤¤¤Ä¤¤Çµ¤·Ú¤ËÂà¿¦¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢»ä¤¬º£²ó¸¡¾Ú¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Îà¤¤¤Î½÷À¥¢¥Ê¤ÎÎ®½Ð¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÈÌ¾¼Â¶¦¤Ë¤¢¤ë¡É½÷À¥¢¥Ê¤Î³èÏ©¤òºÉ¤°¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÆâÉô¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌäÂêÄóµ¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
Á°²ó¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î»öÎã¤«¤é¿äÂ¬¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÈÀº¿ÀÅª¤Ê¡É¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤¤¤¦¡ÖÊÄº¿¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡×¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¥É¥í¥É¥í¤·¤¿ÁÔÀä¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¥Æ¥ìÅì¤òµî¤Ã¤¿3¿Í¤Î½÷À¥¢¥Ê¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î
º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂà¿¦¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ìÅì¥¢¥Ê¡¢Ê¡ÅÄ»á¡¢¿Ü¹õ»á¡¢¾¾´Ý»á3¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤À¡£
¡¦30¡Á40Âå¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¦·ëº§¤ò¤·¤Æ½Ð»º¤ò¤·¤¿¤³¤È
¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È
Ê¡ÅÄ»á¤Ï¸½ºß33ºÐ¡¢2013Ç¯¤ËRKBËèÆüÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¡¢2016Ç¯¤Ë¥Æ¥ìÅì¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¿Ü¹õ»á¤Ï39ºÐ¡¢2007Ç¯¥Æ¥ìÅìÆþ¼Ò¡£¾¾´Ý»á¤Ï42ºÐ¡¢2004Ç¯Æþ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢30¡Á40Âå¤È¤¤¤¦¤È¤â¤Ã¤È¤â±ß½Ï´ü¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é»Å»ö¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂà¼Ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢½÷À¥¢¥Ê¤¬»ëÄ°¼Ô¤«¤é¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤5¤Ä¤ÎÈãÈ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ ¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥Èµ¤¼è¤ê
£ ÇÉ¼ê¹¥¤¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤¬ÇÉ¼ê
¤ ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ä·Ð±Ä¼Ô¤È¤Î·ëº§¤Ç¡¢¡Ö¶Ì¤ÎÍÁ¡×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥ ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤ê¡¢¡Ö¥«¥Í¡×¤ËÍß¿¼¤¤
¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤À¤±¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¥¢¥Ê¤¿¤Á¤ÎÎ¥¿¦¤Ï¡¢¾ï¤ËÉ½ÁØÅª¤«¤ÄÃ±¤Ë¡È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥é¥¹¤Ê¡É½µ´©»ï¤Ê¤É¤Î¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜÅö¤Ë¸¡¾Ú¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¹½Â¤Åª¤Ê·ç´Ù¤¬´Ç²á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹¹ðÅã¡×¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¶ìÇº
¤Þ¤º¡¢¡¤Î¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥ß¥¹¥³¥ó½Ð¿È¼Ô¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤À¤¬¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¡ÖÀµ¼Ò°÷¡×¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤ï¤æ¤ë²ñ¼Ò°÷¤È¤¤¤¦¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¥×¥í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥â¥Ç¥ë´éÉé¤±¤ÎÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ê½÷À¥¢¥Ê¤òºÎÍÑ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£1986Ç¯¤Ë¤ÏÃË½÷¸ÛÍÑ¶ÑÅùË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ËÊØ¾è¤·¤Æ¶É¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡Ö¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬Éâ¤«¤ì¤¿¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢¹â³ØÎò¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡Ö²Ú¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÊø²õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸²Ãø²½¤·¤Æ¤æ¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¡Ö»ëÄ°Î¨¤¢¤ê¤¡×¤Î¾¦¶È¼çµÁ¤À¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½÷À¥¢¥Ê¤Ï·ÝÇ½¿Í¤ò»È¤¦¤è¤ê°Â¤¯ºÑ¤ß¡¢¤à¤·¤í»ëÄ°¼Ô¼õ¤±¤¬¤¤¤¤¡£½÷À¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ²½¡×¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¹¹ðÅã¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£¼ÂÎÏ¤ä¼ÂÀÓ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¶É¤Î´´Éô¤Î°Õ¸þ¤ÇºÎÍÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»ÖË¾¤Î½÷À¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÎÞ¤°¤Þ¤·¤¤ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¡£³Æ¶É¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æµ»½Ñ¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤Îµ»½Ñ¤òËá¤¡¢»õÎó¶ºÀµ¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡¢È±¤Î¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä¥¨¥¹¥Æ¤Þ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÂ¾¿Í¤è¤êÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ËÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¡£ÃËÀ¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÈò¤±¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤ä°û¤ß²ñ¤Î»²²Ã¤ò¹µ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½Ð¿È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÂç³Ø¤òÁª¤Ö¼Ô¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£
¢£¡Ö¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥Èµ¤¼è¤ê¡×¤Î¥¦¥½
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÌÜÅª¤Ï²¿¤«¡£
¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥ß¥¹¥³¥ó½Ð¿È¼Ô¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ê¥ß¥¹¥³¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥ß¥¹¥³¥ó¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤À¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤ÏÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤À¡£½÷À¥¢¥Ê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¡Ö½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÏÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¤È²á¾ê¤Ç¸ÉÆÈ¤Ê¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à¤È¤¤¤¦Æ®¤¤¡×¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¶¹¤Ìç¤ò¤¯¤°¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ò¤È°®¤ê¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½÷À¥¢¥Ê¤ÏÆþ¼Ò¤·¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡×¤Ê¤Î¤À¡£¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¢¤Î¡Ö¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥Èµ¤¼è¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤À¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½÷À¥¢¥Ê¤Ë¤Ï¡¢°Õ³°¤È¥·¥Ó¥¢¤Ê¸½¼Â¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼¡¤Î£¡ÖÇÉ¼ê¹¥¤¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤¬ÇÉ¼ê¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ä·Ð±Ä¼Ô¤È¤Î·ëº§¤Ï¤Û¤ó¤Î°ìÉô
»ëÄ°¼Ô¤äÀ¤´Ö¤Î¿Í¤¬¡¢½÷À¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÇÉ¼ê¹¥¤¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤¬ÇÉ¼ê¡×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤À¤í¤¦¤«¡£½µ´©»ï¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÇÃË½÷´Ø·¸¤òË½Ïª¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¸òºÝ¤ò¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤«¤ì¤¿¤ê¡¢·ëº§Áê¼ê¤ò¾¡¼ê¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¶É¤¬ºÎÍÑ»þ¤Ë½÷À¥¢¥Ê¤ÎÍÆ»Ñ¤ò½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¥¢¥Ê¤Î¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È²½¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÅöÁ³¡¢½µ´©»ï¤äSNS¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ï»öÌ³½ê¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢½÷À¥¢¥Ê¤Ï°ìÈÌ¶É°÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤â¤¤¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¤«¤é¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢µ»ö¤ò°®¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤â¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢½÷À¥¢¥Ê¤¬¸òÍ§´Ø·¸¤òË½Ïª¤µ¤ì¤Æ¡¢ÇÉ¼ê¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤Î¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ä·Ð±Ä¼Ô¤È¤Î·ëº§¤Ç¡¢¡Ø¶Ì¤ÎÍÁ¡Ù¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬ÉáÄÌ¤Î·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î°ìÎã¤Ë²á¤®¤Ê¤¯¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¼ýÏ¿¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¹ç¤ï¤»¤À¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÊóÆ»¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÂÔµ¡¡×¤¬Â¿¤¯¡¢»þ´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ë¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¶¹¤¤À¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¥¢¥Ê¤¬½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ï¡¢¼èºà¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ä·Ð±Ä¼Ô¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤âÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¢£¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
¥¤Î¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤ê¡¢¡Ø¥«¥Í¡Ù¤ËÍß¿¼¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ÏÅª³°¤ì¤À¡£¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Î¤Ï¥«¥Í¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Íß¿¼¤¯¥«¥Í¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤è¤Ã¤Ý¤ÉÇä¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¹âµë¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤ÎÀ¸³¶ÄÂ¶â¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸µ¥Æ¥ìÅì¤Î¿¹¹áÀ¡¥¢¥Ê¤Ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¡Øanan¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤¿¤È¤¨¤¢¤Ê¤¿¤òËº¤ì¤Æ¤â¡×¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÈ¯¿®¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿¹»á¤Î¤ª¤³¤Ê¤¤¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤âìÅÍß¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢·ëº§¤·¤ÆÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¤¤ë½÷À¥¢¥Ê¤Ï¡¢À¸³èÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«Í³¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡¼¤òÁª¤ó¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¾åµ¤Î¥Æ¥ìÅì¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷À¥¢¥Ê3¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£30¡Á40Âå½÷À¥¢¥Ê¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö¿Í»ö°ÛÆ°¡×¤Î¶²ÉÝ
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¡¢¤¤¤Þ·ãÆ°¤Î±²¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï²¼¤¬¤ë°ìÊý¤Ç»õ»ß¤á¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¡£Áí¤¸¤Æ¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤Ï¡Ö¿Í¸º¤é¤·¡×¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢½÷À¥¢¥Ê¤ÎÎ®½Ð¤â¡Ö»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÛÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¶É¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¥¢¥Ê¤¿¤Á¤Î¾Ç¤ê¤âÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
1990Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢½÷À¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Á¤ä¤Û¤ä¡×¤µ¤ì¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤ä½÷À¥¢¥Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Ú¤ò¤·¤ÆµëÎÁ¤¬¤â¤é¤¨¤ë»Å»ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
20Âå¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢ÁáÄ«¤ä¿¼Ìë¶ÐÌ³¡¢¥í¥±¤¬Â¿¤¤ÉÔµ¬Â§¤Ê½¢Ï«¥·¥Õ¥È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÂç¤¤Ê·ãÊÑ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇÛ¿®¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤âÀ©ºî¸½¾ìÆ±ÍÍ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÏÄ¹¤¤¤è¤¦¤ÇÃ»¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¤Ë¤Ä¤ì¶ù¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤æ¤¯´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢À©ºî¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤è¤ê¶¯¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç30¡¢40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Í»ö°ÛÆ°¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤Ç¤¢¤ë¡£»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸½¾ì¤«¤é³°¤µ¤ì¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¥·¥Õ¥È¤äÌò³ä¤ò·è¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤æ¤¯Æü¡¹¤Ëµõ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¢£¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤à¤Û¤Éµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¤·¤«¤·¡¢´ÉÍý¿¦¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¤Þ¤À¤¤¤¤Êý¤À¡£¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤â30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ·ëº§¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«ÊÌ¤ÎÉô½ð¤Ë°ÛÆ°¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤è¤ê¥¸¥§¥Í¥é¥ê¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëºòº£¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¨¤É¤â¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×Ç½ÎÏ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤À¤±¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢²ñ¼Ò¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦»Å»ö¤ò¤ä¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¸ÍÏÇ¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ê¶Ë¡¢ÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤Ï½÷À¥¢¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈÀº¿ÀÅª¤Ë¡É¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£²ñ¼Ò¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ÎÅ¬À¤ò´Õ¤ß¤Æ¡ÈÁ°¸þ¤¤Ê¡É¿Í»ö¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤À¤í¤¦¤¬¡¢À¤´Ö¤Ï¤½¤¦¤Ï¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤ä½µ´©»ï¤Ç¤Ï¡Ö¿Íµ¤¤¬Íî¤Á¤¿¤«¤é¤À¡×¤ÈÁû¤¬¤ì¡¢¡Öº¸Á«¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¡£¡È¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ð¥ê¥å¡¼¤Î¤¢¤ë¡ÉÈà½÷¤¿¤Á¤Î½¹Ê¹¤Û¤É¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¡£³Ê¹¥¤Î±Â¿©¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤â¤½¤â°ìÈÌ¼Ò°÷¤Î°ÛÆ°¤Ê¤Î¤À¤«¤éÆâÉô¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Á´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¤Ë¤Þ¤Ç¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÂ¾Éô½ð¤Ë°ÛÆ°¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤¿½÷À¥¢¥Ê¤¿¤Á¤¬¡¢·ëº§¤ä½Ð»º¤òµ¡¤Ë¡¢¥¤¥Ð¥é¤ÎÆ»¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Û¤«¤ËÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
1992Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ½é¤Î¿·Â´ºÎÍÑ½÷À¥¢¥Ê¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿º´¡¹ÌÚÌÀ»Ò»á¤Ï¡¢Æþ¼ÒÅö½é¤«¤é¥Æ¥ìÅì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î´é¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ¼«¤é»ÖË¾¤·¡¢2006Ç¯¤«¤éÆ±¶É½é¤Î³¤³°ÉëÇ¤¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ù¶É¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤¦¤Þ¤¯¿Í»ö¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Îã¤Ïµ©¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¡ÖÂçÎÌÎ®½Ð¡×¤òÍ«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í»¡¤ò¤·¤Æ¤æ¤¯¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î½÷À¥¢¥Ê¤òËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÂçÎÌÎ®½Ð¡×¤òÍ«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÂÐºö¤ò¤Þ¤¸¤á¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ïµ¿Ìä¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤Îµ²±¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Æ¥ìÅì¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Éô²°ÇÑ»ß¡×»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£
2020Ç¯¤Ë¥Æ¥ìÅì¤Î¸½Ìò½÷À¥¢¥Ê¤¿¤Á¤Î²»À¼¤¬ÅðÄ°¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿¡£²»À¼¤Ï¡¢2¿Í¤Î½÷À¥¢¥Ê¤¬¼ÂÌ¾¤òµó¤²¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÀèÇÚ¥¢¥Ê¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î»õ¤Ë°á¤òÃå¤»¤Ê¤¤È¯¸À¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃ¯¤¬ÅðÄ°¤·¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÎ®½Ð¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«¡×¤È¼ÒÆâ¤Ç¤ÏÈÈ¿ÍÃµ¤·¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëÁûÆ°¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î°ì·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Æ¥ìÅìÆâ¤Ç¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Éô²°¡×¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤ÏÁíÌ³Éô¤ä¿Í»öÉô¤Ê¤É´ÉÍýÉôÌç¤Î¥Õ¥í¥¢¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËÀÊ¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Û¤È¤ó¤É¡¢¡Ö´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ëÆÃ¼ì¤Ê»Å»ö¤À¡£¸½¾ì¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÂ©È´¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢³§¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾ðÊó¸ò´¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢³°¤Ç¤â¿ÍÌÜ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤â¿ÍÌÜ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»öÌ³¿¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤ª¤Á¤ª¤Á»¨ÃÌ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¾¯¤·¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤Á¼ÃÖ¤À¤È¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¡Ö¶É¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×
Åö¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤â¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¡Ö¶É¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¶¯¤¯Ç§¼±¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤ÎÃßÀÑ¤â¡¢Âà¿¦¤Ø¤ÎÆ»¤òÁª¤Ð¤»¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤«¤¬Âà¿¦¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ËÈ´¤«¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï²¿¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤â¤·²ñ¼Ò¤«¤éÃí°Õ´«¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¡Ê¾å»Ê¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊÝ¿È¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤â¤Ê¤ê¡¢µõ¤·¤µ¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡£
º£²ó¡¢¸µ¥Æ¥ìÅì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¼èºà¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£³ý¸¶¤Þ¤¹¤ß»á¤Ç¤¢¤ë¡£³ý¸¶»á¤Ï1987Ç¯¤ËÆþ¼Ò¡£Åö»þ¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ï¤ºÊóÆ»¶É¤Îµ¼Ô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³Þ°æ¿®Êå»á¤È·ëº§¤·¤Æ½Ð»º¸å¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦½é¤Î¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤Î³ý¸¶»á¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«¼º¤ï¤»¤ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÍýÉÔ¿Ô¡×
µ¼Ô½Ð¿È¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ý¸¶»á¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾ðÊó¤ÎÆâÍÆ¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë²ò¼á¤·¤ÆÆÉ¤à¡£¤½¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ö¤ê¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¥Æ¥ìÅì¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï½ÅÊõ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Î¤Ê¤«¤Î´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¼«¤éºî¤ê¡¢ÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê³ý¸¶»á¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£3¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÍÄÃÕ±à¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤íÆÍÁ³¡¢¸ÅÁã¤ÎÊóÆ»¶É¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£ÅÔÄ£¤È¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÃ´Åöµ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ý¸¶»á¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎË»¤·¤µ¤Ë¡Ö»Ä¶È¤Ç¤É¤ó¤Ê¤ËÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤»¤á¤ÆÍÄÃÕ±à¤ÎÁ÷¤ê¤Ï¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ä«¤À¤±30Ê¬¤Î»þÃ»¤ò¿½¤·½Ð¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÅö»þ¤Î¾å»Ê¤«¤é¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¿Í»ö°ÛÆ°¤ò¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
³ý¸¶»á¤Ï°Õ»Ö¤ò¶Ê¤²¤º¡¢»þÃ»¶ÐÌ³¤ò´º¹Ô¡£·ë²Ì¡¢»öÌ³·Ï¤ÎÉô½ð¤Ë¿Í»ö°ÛÆ°¤ò¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¤½¤Î¸å¤Î½÷À¼Ò°÷¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ä¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÓ¤òÂó¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³ý¸¶»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤½¤ÎÅö»þ¤Ï²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ØÃÏ¤Î»þÂå¡Ù¤«¤é¡ØÉ÷¤Î»þÂå¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£»þ´Ö¤À¤Ã¤Æ»Å»ö¤À¤Ã¤Æ¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¡£Æ¯¤Êý¤À¤Ã¤Æ½ÀÆð¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤¬¶áÇ¯¡¢½÷À¥¢¥Ê¤¬ÂçÎÌ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ò¼¤á¤Æ¤æ¤¯ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È¸ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤Ê²ñ¼Ò¤Î»ÅÂÇ¤Á¡×¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ä¤é¤¯¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ø¤ä¤ê¤¬¤¤¡Ù¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¸Ø¤ê¡Ù¤ä¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¡Ù¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ø²ÁÃÍ¡Ù¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö»ä¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤è¤Í¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤À¡£³ý¸¶»á¤ÎÎã¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¤¤¤«¤Ë½÷À¥¢¥Ê¤ò¾´ý¤Î¶ð¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¿Í»ö°ÛÆ°¡¢ÁÓ¼º´¶¡¢¿·µì¸òÂå¡Ä
¡Ö¿Í»ö°ÛÆ°¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¡¢¤Õ¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤ËË¬¤ì¤ë¡ÖÁÓ¼º´¶¡×¡¢¼ã¼ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ë¡Ö¿·µì¸òÂå¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä»ä¤¬½÷À¥¢¥Ê¤ÎÂçÎÌÎ®½Ð¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖAI¤ÎÂæÆ¬¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
NHK¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¡ÖAI¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡×¤Î³«È¯¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡×¤Î°ìÉô¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤âÆ³Æþ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±Êü¤Ç¤â¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ë¡ÖAI¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤Î²ÖÎ¤¤æ¤¤¤Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤Î½÷À¥¢¥Ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆAI¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤ÏÂç³Ø¤Ç¤Î±ÇÁü¸¦µæ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼À©ºî¤Ë¡ÖVOICEPEAK¡×¤È¤¤¤¦¥½¥Õ¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏºÇ¿·¤ÎAI²»À¼¹çÀ®µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£6¿Í¤Î¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÊÃËÀ3Ì¾¡¢½÷À3Ì¾¡Ë¤¬¡¢´¶¾ð¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ´îÅÜ°¥³Ú¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤êÀº¹ª¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÆÉ¤ß°ã¤¨¤ä¼ºÇÔ¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬ÍøÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤â¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Ë´íµ¡´¶¤òÊú¤«¤»¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¢£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç½÷À¥¢¥Ê¤ò»È¤¤¼Î¤Æ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«
°Ê¾å¡¢½÷À¥¢¥Ê¤Î¶É¤«¤é¤ÎÂçÎÌÎ®½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ê¤ë¹½Â¤Åª¤Ê·ç´Ù¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆºÇ¸å¤Ë»ä¤«¤é²ò·èºö¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤¿¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢AI¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ÎÌÜÅª¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»Å»ö¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÌò³äÊ¬Ã´¡×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òAI¤ËÇ¤¤»¤ëÊ¬¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¼èºà¤ä´ë²èÀ©ºî¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ËÎÏ¤òÃí¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¥¢¥Ê¤Î¡ÖÌòÌÜ¡×¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½è¶ø¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤¿½÷À¥¢¥Ê¤Ï´é¤â¹¤¤¤·¡¢¼èºàÇ½ÎÏ¤â¹â¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥¥ë¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿·µì¸òÂå¡×¤ä¡ÖAI¤ÎÂæÆ¬¡×¤Ï»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢²ñ¼Ò¤¬¡Ö¿Í»ö°ÛÆ°¡×¤ò¶²ÉÝ¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤äÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡ÖÁÓ¼º´¶¡×¤òÊú¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ö½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤â¤Ê¤¤¡£ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æµ¼Ô¤Î¸¶¹Æ¤òºÇ½ªÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤é¡Ö¥¢¥ó¥«¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿¦¼ï¤Î¿Í¤¬¡¢ÃË½÷¤È¤âÇ¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¸ÄÀ¤äÇ½ÎÏ¤ò½Å»ë¤µ¤ì¤ÆÅÐÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ìò³ä¤ò½÷À¥¢¥Ê¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤â¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Á¡¢°Â¿´¤·¤Æ»Å»ö¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¶É¤¬½Å¤¤¹ø¤ò¤¢¤²¤Æ²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£½÷À¥¢¥Ê¤Î³èÏ©¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½÷À¥¢¥Ê¤Î³èÏ©¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
·ëº§¤È½Ð»º¤ò·Ð¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷À¥¢¥Ê¤¬¡¢¡Ö°é»ù¤â»Å»ö¤â¤É¤Á¤é¤âÎ¾Î©¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é·èÃÇ¤ò¤·¤ÆÎ¥¿¦¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Þ°ìÅÙ¡¢¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢½÷À¥¢¥Ê¤ÎÂçÎÌÎ®½Ð¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿ÍÍÀ¤Î¼Ò²ñ¤Ç¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎÊýË¡¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³èÌö¤Î¾ì¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¶É¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¾¦ÉÊ²½¡¦¥¿¥ì¥ó¥È²½¤µ¤ì¡¢¡Ö¹¹ðÅã¡×¤È¤·¤ÆÀ¤Â¯¤Î´Ø¿´¤ÎÌÜ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¡¤«¤ì¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â²æËý¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤âµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡×¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤âÂÑ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¤¤¤Þ¤³¤½¡¢¤½¤ó¤Ê½÷À¥¢¥Ê¤¿¤Á¤Î¡¢¥¨¥ó¥Ñ¥ï¥á¥ó¥È¤Î»þ¤Ê¤Î¤À¡£
----------
ÅÄÊ¥ ½ÓÉ§¡Ê¤¿¤Ö¤Á¡¦¤È¤·¤Ò¤³¡Ë
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¼Ò°÷¡¢ºùÈþÎÓÂç³Ø·Ý½ÑÊ¸²½³Ø·²¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¡¼¥ÄÀì½¤¶µ¼ø
1964Ç¯Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÈë¶¤òË¬¤Í¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤¿¹ñ¤Ï100¥«¹ñ°Ê¾å¡£¡ÖÏ¢¹çÀÖ·³¡×¡Ö¹âÎð½éÈÈ¡×¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼²Ã³²¼Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼Ò²ñÇÉ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£2023Ç¯3·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤òÂà¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤ÏºùÈþÎÓÂç³Ø·Ý½ÑÊ¸²½³Ø·²¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¡¼¥ÄÀì½¤¶µ¼ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡Øº®ÆÙ»þÂå¤Î¿·¡¦¥Æ¥ì¥ÓÏÀ¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¼å¼Ô¤Î¾¡Íø³Ø ÉÔÍø¤Ê¾ò·ï¤ò¶¯¤ß¤ËÊÑ¤¨¤ë¡È¥Æ¥ìÅìÎ®¡ÉµÕÅ¾È¯ÁÛ¤ÎÈëÌ©¡Ù¡ÊÊý¾æ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤È¾¯Ç¯ÈÈºá¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥È¡¼¥«¡¼²Ã³²¼Ô »ä¤«¤é¡¢Æ¨¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¡ØÈë¶¤Ë³Ø¤Ö¹¬¤»¤Î¤«¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£ÆüËÜÊ¸éº²È¶¨²ñÀµ²ñ°÷¡¢ÆüËÜ±ÇÁü³Ø²ñÀµ²ñ°÷¡¢·Ý½Ñ²Ê³Ø²ñÀµ²ñ°÷¡¢ÆüËÜ¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹³Ø²ñÀµ²ñ°÷¡£±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò35¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
----------
¡Ê¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¼Ò°÷¡¢ºùÈþÎÓÂç³Ø·Ý½ÑÊ¸²½³Ø·²¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¡¼¥ÄÀì½¤¶µ¼ø ÅÄÊ¥ ½ÓÉ§¡Ë