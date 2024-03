米テキサス州の 動物園 で、展示エリアのゴリラに追いかけられる飼育員の姿が撮影され、今月8日にTikTokで公開された。通常、ゴリラと飼育員は同じ場所に居合わせることはないが、隣のエリアにいたはずのゴリラが、飼育員がいたエリアに入ってしまったという。この動画は再生回数が1億6600万回を超え、逃げながらも冷静な対応を見せた飼育員に称賛の声が寄せられている。米ニュースメディア『Fox News』などが伝えた。

注目の動画は、米テキサス州フォートワース市にある「フォートワース 動物園 (Fort Worth Zoo)」のゴリラの展示エリアで撮影されたものだ。冒頭では、飼育員が画面右側へ走っていくのを、画面奥の丸い入り口から現れたゴリラの“エルモ(Elmo)”が追いかけていく様子が映っている。慌てた様子の飼育員が奥にあった扉の中に入ると、エルモは立ち止まって遠くから飼育員を見つめている。飼育員はエルモを刺激しないように冷静に振舞っており、重い扉をゆっくりと半分ほど閉めた。飼育員の方を気にするエルモを画面の中に捉えながら、カメラが右側の展示エリアの角を映すと、そこには別の飼育員が立っていた。こちらの飼育員は逃げ場のない場所に立っており、じっと動かないエルモとにらみ合う状況になった。エルモは今月5日で34歳になった雄のゴリラで、背中に成熟した雄の証である灰色の毛並みを持つ、シルバーバックだった。少しでも間違った行動を取れば襲われかねない状況に、動画からは「オーマイガー。神様、彼女を助けて」「彼女をお守りください」という声が聞こえ、来園者たちはショックを受けている様子だった。しばらくすると、エルモは来園者が展示エリアを覗くためのガラス板の方へ走り出し、背中をつけるようにして静止した。角にいた飼育員はエルモと対角になるように移動し、エルモが止まったのと同時に動きを止めた。エルモに余計な刺激を与えないよう、自分から動かないようにしているようだ。そして、エルモが展示エリアの角に向かって走り出すと同時に、飼育員も出入口のある画面左側へ走り出した。その後、飼育員の姿は映っていないが、無事に展示エリアから脱出できたようで、「神様、ありがとう」と安堵する来園者の声が聞こえた。実はこの動画、昨年10月20日に撮影されたもので、当時のアクシデントに対応した警備員のベンさん(Ben)が今月8日、自身のTikTokに投稿した。ベンさんによると、通常はエサの時間になるとゴリラを室内のエリアに移動させ、飼育員が屋外にある展示エリアに入ってエサを置くという。しかし当時、室内と屋外を繋ぐゲートの鍵が簡単に外れるようになってしまっていたため、飼育員が展示エリア内にいる時、エルモが自分で鍵を外して展示エリアに入り込み、一触即発の事態となってしまった。フォートワース 動物園 の広報担当者であるエイヴリー・エランダーさん(Avery Elander)は、「飼育員たちは毎日、動物たちと一緒に働き、訓練を行っています。飼育員が専門知識を持っていたおかげで、冷静に状況を判断し、安全に逃げ出すことができました」と話しており、飼育員とエルモの双方にケガはなかったという。この動画の再生回数はすでに1億6600万回を超えており、コメント欄には「どうしてこんな状況になってしまったの?」「飼育員が冷静に対処していてすごい」「お世話してくれる人だと、ゴリラは理解していたんじゃないかな?」など、飼育員の対応について称賛する声も見受けられた。ちなみに2022年6月には米カリフォルニア州の 動物園 で、ゴリラの展示エリア内に犬が侵入し、元気に走り回る姿にゴリラが困惑する様子を捉えた動画が話題を呼んでいた。画像は『Fox News 「Shocking video shows zookeepers attempting to escape gorilla enclosure at Texas zoo」(@ben306069)』『Ben306069 TikTok「Shocking moment two keepers where left in an enclosure with Elmo a male silverback at the fort worth zoo」』『CBS News Facebook「“Look out!”」』『The Mirror 「Private zoo keeper dies after hand mauled by TIGER he tried to pet at feeding time」(Image: CEN)』『Independent.ie 「Visitors rushed to safety as five lions escape from enclosure at Sydney zoo」』『The Sun 「‘A BIG ROAR’ Shock moment huge elephant charges at man who took his toddler daughter INSIDE enclosure at San Diego zoo」(Credit: ABC)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)