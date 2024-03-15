¡Ö·îµë¤Ï20Ëü±ß¡¢½µËö¤Ï¥¿¥ÀÆ¯¤¤ÇÍ½ËÉÀÜ¼ï¡×¡ÄÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¾Íè¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¤Ç¡È3°Ì¡É¤â¡¢°Õ³°¤È¼ä¤·¤¤°å»Õ¤Î²û»ö¾ð
LINE¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬Ãæ¹âÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡Ê2024Ç¯1·î5ÆüÈ¯É½¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¾Íè¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¤Ç¤Î3°Ì¤Ï¡Ö°å»Õ¡×¡£2022Ç¯¤ÎÆ±Ä´ºº¤Ç¤Ï10°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤«¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
°å»Õ¤ÏÅöÁ³¡¢Ã¯¤â¤¬¤Ê¤ì¤ë¿¦¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½÷¤Î»Ò¤È¤¤¤Á¤ã¤Ä¤¤¤ÆÀÄ½Õ¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±µéÀ¸¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢ÌÔÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿Ëö¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àè¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä°Õ³°¤Êæ«¤¬ÂÔ¤Á¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
É®¼Ô¡ÊÅÐºÌ¡Ë¤Ï¿·Â´¤Ç¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ÎË¡¿Í±Ä¶ÈÉôÌç¤ËÆþ¹Ô¤·¡¢°åÎÅË¡¿Í¤ò¿·µ¬³«Âó¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¼è°úÀè¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶ÐÌ³°å¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Î¶ä¹ÔÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤ÏÈà¤é¤ÎµëÍ¿¤äÀ¸³è¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ì¤é¤ÏÀ¤´Ö¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡È¤ª¶â»ý¤Á¡É¤Î°å»Õ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï°Õ³°¤È¼ä¤·¤¤¡¢ÅÔÆâ¤Î¶ÐÌ³°å¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿°å»Õ¤Î²û»ö¾ð¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢É®¼Ô¤ÎÃ´Åö¤·¤¿°ìÉô¤Î°åÎÅË¡¿Í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î°å»Õ¤¬¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£³«¶È°å¤ä±¡Ä¹¤ä¶µ¼ø¤Ê¤É¡¢Îã³°¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¢¡¡¡ÖÇî»Î¹æ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Âç³Ø±¡¤Î³ØÈñ¤¬¤«¤«¤ë¡×
¡ÖÂçÈ¾¤Î°å»Õ¤Ï°å³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤â¡¢¿ôÇ¯¸å¤ËºÆ¤Ó³ØÀ¸¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£6Ç¯´Ö¤Ç2000Ëü¡Á4500Ëü±ß¤«¤«¤ë»äÂç°å³ØÉô³ØÈñ¤òÊ§¤¤½ª¤¨¤Æ°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¡¢Îã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¶ä¹ÔÃ´Åö¼Ô¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¡ÖÇî»Î¹æ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È°å»Õ¤È¤·¤Æ°ì¿ÍÁ°¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£Âç³Ø±¡¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÅöÁ³¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï¼ø¶ÈÎÁ¤òÊ§¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Ê¿Æü¤ÏÅìµþ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¶ÐÌ³¤ò¤·¤Æ¡¢ÅÚÆü¤ÏÃÏÊý¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¿·´´Àþ¤Ç¹Ô¤¡¢ÅöÄ¾¤äÆüÄ¾¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ²Ô¤®¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤·¹¥¾ò·ï¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ï¤¹¤°¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶ÈÌ³¤Î·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥È¤Î¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤ÏÂ¿¤¤¤é¤·¤¤¡£¤À¤¬Çî»Î¹æ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢¡³¤³°¤Î³Ø²ñÈ¯É½¤Ç¡¢¤ª¶â¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯
¡ÖÇî»Î¹æ¤ò¼è¤ë¤Ë¤ÏÏÀÊ¸¤ÎÄó½Ð¤äÎ×¾²¤Î·ï¿ô¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢³Ø²ñÈ¯É½¤Ï¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£Çî»Î¹æ¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤°å»Õ¤â¡¢ÀìÌç°å¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ï¤ê³Ø²ñÈ¯É½¤ÏÉ¬Í×¡£Âç¤¤Ê³Ø²ñ¤Ï³¤³°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë³¤³°½ÐÄ¥¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡×
³¤³°½ÐÄ¥¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¤ÇÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤Ë¤¤¤¯°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·°å»Õ¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¡£Âç³Ø¤äÉÂ±¡¤¬·ÐÈñ¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ø²ñ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Èñ¤Ç¹Ô¤¯¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤â¡¢¿µ¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢½ÉÇñÀè¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ê¤ÉÊª²Á¹â¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÇÄ«ÈÕ¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤ËÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤¬¶ì¼ê¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿°å»Õ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Æ°å¶É¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£ÅìÂçÍý·Â´¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÈà¤À¤¬¡¢¿Í»ö°ÛÆ°¤Ç¶å½£¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¡ÈÀ¶ÉÏ¡É¤ÎÉ÷½¬¤¬¤Ï¤Ó¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¡¢¡ÖÂç³ØÉÂ±¡¤ÎµëÎÁ¤Ï20Ëü¡×
Âç³ØÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÃÏ°Ì¤â¸¢ÎÏ¤âºâÎÏ¤â¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¶µ¼ø¤¬Âç¤¤Ê²È¤Ë½»¤ß¡¢Èþ¿Í¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤¬Â¿¤¤¡£³Î¤«¤ËÀÎ¤Ï´µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÕÎé¤äÀ½Ìô²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÏÅÏ¨¤Ç¡¢Ë¤«¤Ë¤Ê¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·º£¤Ç¤â°ìÉô¤Î¼ÕÎéÊ¸²½¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤ëÀ¸³è¤Ö¤ê¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÅÔÆâ¤Ë¤Ï¡¢¾ï¶Ð°å»Õ¤Ç·îµë¤ª¤è¤½20Ëü±ß¤ÎÂç³ØÉÂ±¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÌ¾Âç³Ø¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±þÊç¤¬Íè¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¶µ¼ø¤È·Ò¤¬¤ê¡¢¤½¤³¤ÎÂç³Ø¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢³ØÎò¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¡£Î±³Ø¤òÌ´¸«¤ë°å»Õ¤âÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¯¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤ÏÎ±³Ø»ñ¶â¤ò½àÈ÷¤Ç¤¤º¤Ë¾©³Ø¶â¤ËÍê¤ê¡¢¹Ô¤±¤Æ¤â¿ôÇ¯¤Ç¤ª¶â¤¬¿Ô¤¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
°å»Õ¤ÏÅöÁ³¡¢Ã¯¤â¤¬¤Ê¤ì¤ë¿¦¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½÷¤Î»Ò¤È¤¤¤Á¤ã¤Ä¤¤¤ÆÀÄ½Õ¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±µéÀ¸¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢ÌÔÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿Ëö¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àè¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä°Õ³°¤Êæ«¤¬ÂÔ¤Á¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤é¤ÏÀ¤´Ö¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡È¤ª¶â»ý¤Á¡É¤Î°å»Õ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï°Õ³°¤È¼ä¤·¤¤¡¢ÅÔÆâ¤Î¶ÐÌ³°å¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿°å»Õ¤Î²û»ö¾ð¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢É®¼Ô¤ÎÃ´Åö¤·¤¿°ìÉô¤Î°åÎÅË¡¿Í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î°å»Õ¤¬¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£³«¶È°å¤ä±¡Ä¹¤ä¶µ¼ø¤Ê¤É¡¢Îã³°¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¢¡¡¡ÖÇî»Î¹æ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Âç³Ø±¡¤Î³ØÈñ¤¬¤«¤«¤ë¡×
¡ÖÂçÈ¾¤Î°å»Õ¤Ï°å³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤â¡¢¿ôÇ¯¸å¤ËºÆ¤Ó³ØÀ¸¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£6Ç¯´Ö¤Ç2000Ëü¡Á4500Ëü±ß¤«¤«¤ë»äÂç°å³ØÉô³ØÈñ¤òÊ§¤¤½ª¤¨¤Æ°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¡¢Îã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¶ä¹ÔÃ´Åö¼Ô¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¡ÖÇî»Î¹æ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È°å»Õ¤È¤·¤Æ°ì¿ÍÁ°¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£Âç³Ø±¡¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÅöÁ³¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï¼ø¶ÈÎÁ¤òÊ§¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Ê¿Æü¤ÏÅìµþ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¶ÐÌ³¤ò¤·¤Æ¡¢ÅÚÆü¤ÏÃÏÊý¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¿·´´Àþ¤Ç¹Ô¤¡¢ÅöÄ¾¤äÆüÄ¾¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ²Ô¤®¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤·¹¥¾ò·ï¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ï¤¹¤°¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶ÈÌ³¤Î·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥È¤Î¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤ÏÂ¿¤¤¤é¤·¤¤¡£¤À¤¬Çî»Î¹æ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢¡³¤³°¤Î³Ø²ñÈ¯É½¤Ç¡¢¤ª¶â¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯
¡ÖÇî»Î¹æ¤ò¼è¤ë¤Ë¤ÏÏÀÊ¸¤ÎÄó½Ð¤äÎ×¾²¤Î·ï¿ô¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢³Ø²ñÈ¯É½¤Ï¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£Çî»Î¹æ¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤°å»Õ¤â¡¢ÀìÌç°å¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ï¤ê³Ø²ñÈ¯É½¤ÏÉ¬Í×¡£Âç¤¤Ê³Ø²ñ¤Ï³¤³°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë³¤³°½ÐÄ¥¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡×
³¤³°½ÐÄ¥¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¤ÇÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤Ë¤¤¤¯°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·°å»Õ¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¡£Âç³Ø¤äÉÂ±¡¤¬·ÐÈñ¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ø²ñ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Èñ¤Ç¹Ô¤¯¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤â¡¢¿µ¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢½ÉÇñÀè¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ê¤ÉÊª²Á¹â¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÇÄ«ÈÕ¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤ËÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤¬¶ì¼ê¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿°å»Õ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Æ°å¶É¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£ÅìÂçÍý·Â´¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÈà¤À¤¬¡¢¿Í»ö°ÛÆ°¤Ç¶å½£¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¡ÈÀ¶ÉÏ¡É¤ÎÉ÷½¬¤¬¤Ï¤Ó¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¡¢¡ÖÂç³ØÉÂ±¡¤ÎµëÎÁ¤Ï20Ëü¡×
Âç³ØÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÃÏ°Ì¤â¸¢ÎÏ¤âºâÎÏ¤â¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¶µ¼ø¤¬Âç¤¤Ê²È¤Ë½»¤ß¡¢Èþ¿Í¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤¬Â¿¤¤¡£³Î¤«¤ËÀÎ¤Ï´µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÕÎé¤äÀ½Ìô²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÏÅÏ¨¤Ç¡¢Ë¤«¤Ë¤Ê¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·º£¤Ç¤â°ìÉô¤Î¼ÕÎéÊ¸²½¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤ëÀ¸³è¤Ö¤ê¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÅÔÆâ¤Ë¤Ï¡¢¾ï¶Ð°å»Õ¤Ç·îµë¤ª¤è¤½20Ëü±ß¤ÎÂç³ØÉÂ±¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÌ¾Âç³Ø¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±þÊç¤¬Íè¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¶µ¼ø¤È·Ò¤¬¤ê¡¢¤½¤³¤ÎÂç³Ø¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢³ØÎò¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¡£Î±³Ø¤òÌ´¸«¤ë°å»Õ¤âÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¯¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤ÏÎ±³Ø»ñ¶â¤ò½àÈ÷¤Ç¤¤º¤Ë¾©³Ø¶â¤ËÍê¤ê¡¢¹Ô¤±¤Æ¤â¿ôÇ¯¤Ç¤ª¶â¤¬¿Ô¤¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£