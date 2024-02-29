¤Ê¤Ç¤·¤³¤ËÇÔ¤ì¸ÞÎØ½Ð¾ìÆ¨¤·¤¿ËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¤ÎÈá°¥¡¡¥Á¡¼¥à¤Ëà¸·È³á²¼¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â
¡¡Âç°ìÈÖ¤ÇÇÔ¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëº£¸å¤Ï¡½¡½¡£¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè£²Àï¤¬£²£¸Æü¤Ë¹ñÎ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ËÌÄ«Á¯¤Ë£²¡½£±¤È¾¡Íø¤·¤ÆËÜÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤¬´¿´î¤ËÊ¨¤¯°ìÊý¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¥ê¡¦¥æ¥¤¥ë´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¸å¤Ë¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é¼Õºá¡£¤³¤Î°ìÀï¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ç¤â´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢º£¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ëà¸·È³á¤¬²¼¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â·è¤·¤ÆÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸ÞÎØÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿ºÇ½ª·èÀï¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤«¤é°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤¿¡£¥¢¥¦¥§¡¼¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ë¤Ï£³£°£°£°¿ÍÄ¶¤ÎËÌÄ«Á¯±þ±çÃÄ¤¬½¸·ë¡£ºßÆüËÜÄ«Á¯¿ÍÁíÏ¢¹ç²ñ¡ÊÄ«Á¯ÁíÏ¢¡Ë¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤è¤ê¡¢Ä«Á¯³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤é¤òÃæ¿´¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¤ÎÌó£²»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤ÆµðÂç¤Ê¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¡¢»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È°ì»åÍð¤ì¤Ì±þ±ç¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Ê³Æ®¤à¤Ê¤·¤¯ÇÔÀï¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤ÏÈáÁÔ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÍîÃÀ¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¦¥æ¥¤¥ë´ÆÆÄ¤¬¹æµã¤·¤Ê¤¬¤éÇÔÀï¤òà¤¶¤ó¤²á¤·¤¿¡£²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤ËÄ«Á¯ÁíÏ¢¤Îµ¡´Ø»æ¡ÖÄ«Á¯¿·Êó¡×¤«¤é¡ÖÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÆ±Ë¦¤¿¤Á¤¬Ç®¤¤±þ±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Ë¦¤¿¤Á¤Ë°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥ê´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ìó£³£°ÉÃ´Ö¤ª¤¨¤Ä¤·¤Ê¤¬¤éÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é»ä¤É¤â¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿Æ±Ë¦¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÛÎã¤Î¼Õºá¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¡¢ÎÉ¤¤»î¹ç¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈáÄË¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸åµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç°ìÈÖ¤ÇÇÔ¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯¥Á¡¼¥à¤ÎÆ°¸þ¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÇËÌÄ«Á¯¥Á¡¼¥à¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÇ®Îõ¤Ê±þ±ç¤«¤é¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤è¤¦¤ËËÜ¹ñ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿ÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¤¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢»ØÆ³Éô¤â¹ñ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤é¤¬¹ñ°ÒÈ¯ÍÈ¤Î¤¿¤á¾¡Íø¤ò¸·Ì¿¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â¾ð¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¤äÆüËÜ¤Ê¤É¤ËÉé¤±¤ë¤È¡¢¸·¤·¤¤½èÈ³¤ò¼õ¤±¤ë¡×¡£²áµî¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¬¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤ØÁ÷¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤â¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ê¡¢º£²ó¤â»î¹ç¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ä½ÅÍ×À¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤Èà¸·È³á¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡£³·î¤Ë¤Ï¡¢º£ÅÙ¤ÏÃË»Ò¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢£²¼¡Í½Áª¤ÇËÌÄ«Á¯¤È£²Ï¢Àï¡ÊÆ±£²£±Æü¡á¹ñÎ©¡¢Æ±£²£¶Æü¡áÊ¿¾í¡Ë¤ËÎ×¤à¡£½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Î½è¶ø¤Ï¡¢ÃË»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¤¬¤«¤ê¤À¡£º£²ó¤Î°ìÀï¤ÇËÌÄ«Á¯¥Á¡¼¥à¤ÏÀµ¡¹Æ²¡¹¤ÈÇ®Àï¤ò±é¤¸¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤â²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¿È¤Î°ÂÁ´¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£