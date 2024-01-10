±óÆ£¹Ò¤¬¥¢¥¸¥¢ÇÕ»£±Æ²ñ¤ÇÀä¶«¡Ö¤ä¤¡¡¼¡¼¡ª¡×¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆ±Î½¶Ã¤¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤½¤ì¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡Ä¡×
Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬¸ø³«
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï1·î14Æü¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¦¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¥Ù¥È¥Ê¥àÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖJFATV¡×¤Ç¤ÏÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎMF±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤¬Àä¶«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2011Ç¯°ÊÍè¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê5²óÌÜ¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤à¤Ê¤«¡¢Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤âÃå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÖJFATV¡×¤Ç¤Ï¡ÖTeam Cam vol.01¡ÃÄºÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ø ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÎÃÏ¥«¥¿¡¼¥ë¤ËÅþÃå¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¸½ÃÏÅþÃå¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é»£±Æ²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Þ¤ÇÉñÂæÎ¢¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç²ñÃæ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÁÇºà¤Î¸Ä¿Í»£±Æ²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£MF»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤äMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±óÆ£¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ä¤¡¡¼¡¼¡ª¡×¤ÈËÜµ¤¤ÎÀä¶«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡±óÆ£¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¿²£¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿DF¿û¸¶Í³Àª¡ÊAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¡Ë¤Ï¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤½¤ì¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤â¤¦¥¥Ä¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤È¶Ã¤¤òÏª¤ï¤Ë¤·¡¢±óÆ£¤Ï»£±Æ¤òÂÔ¤Ä¿û¸¶¤ò»Ø¤µ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¼¡¤ä¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÅê¤²³Ý¤±¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÊ·°Ïµ¤ÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊËÜÅöÃçÎÉ¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÎÏÈ´¤±¤Æ¤ë¡×¡ÖÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎMVP¤ÏÉ÷³Ê¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Ê¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¼¡¡¹´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£½çÄ´¤ËÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«½éÀï¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë