¡Ö¤³¤Ã¤Á¡ª¤³¤Ã¤Á¡ª¡×¼«¤é¥¿¥¯¥·¡¼Ää¤á¡Ä¡ÖÀ²Ã³²ÊóÆ»¡×¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ö°ìÈÌ½÷À¤È¥Î¥ê¥Î¥êÌëÍ·¤Ó¡×¾×·â¸½¾ì
12·î27Æü¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê60¡Ë¤Î¡ÖÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¡×¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡Ç15Ç¯¤Ë¡Ø¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡Ù¾®Âô°ì·É¡Ê50¡Ë¤«¤é¡ÖVIP¤¬Íè¤ë°û¤ß²ñ¡×¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢ÅÔÆâ¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿½÷À¤¬à¥²¡¼¥àá¤È¾Î¤·¤Ç¾¾ËÜ¤«¤éÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ð¤ì¤¿¤È¹ðÇò¡£¤Þ¤¿Æ±¤¸¼ê¸ý¤Ç¾¾ËÜ¤«¤é¤Î¡ÖÀ²Ã³²¡×¤ËÁø¤Ã¤¿ÊÌ¤Î½÷À¤Ï¿ôÇ¯´ÖPTSD¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤Ï°ìÀÚ¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾®Âô¤Ï½÷À¤Ë¾¾ËÜ¤Îà¤¢¤ëÀÊÊá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÀÊÊ¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÀ¨¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£AV½÷Í¥¤È¤«¥×¥í¤Î½÷À¤Ï¥À¥á¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤â¥À¥á¤Ê¤Î¤è¡£¤½¤³¤Ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤ï¤±¡Õ
ËÜ»ï¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¾¾ËÜ¤È¾ïÈ×µ®»Ò¡Ê51¡Ë¡¢Í¥¹á¡Ê43¡Ë¡¢hiro¡Ê39¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î·ÝÇ½¿Í¤È¤ÎÇ®°¦¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¿¤¬¡¢à°ìÈÌ½÷Àá¤ÈÍ·¤Ö»Ñ¤â²¿²ó¤âÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆÏ¿¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡ÊÆâÍÆ¤Ï°ìÉô½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡Ú¡Æ05Ç¯4·î11Æü¹æ¡Û¡Ö¤³¤Ã¤Á¡ª¤³¤Ã¤Á¡ª¡×¤È¼«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤òÄä¤á¤Æ¡Ä¡Ä
¤¢¤ëÌë¤ÎÀÄ»³ÄÌ¤ê¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¾è¤êÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¾¾ËÜ¤Èhiro»÷¤Î20ÂåÁ°È¾¤È»×¤·¤Èþ½÷¡£¤³¤Î¤È¤¤Î¾¾ËÜ¤Ï¹õ¤¤¥Ï¥Ã¥È¤òÌÜ¿¼¤Ë¤«¤Ö¤ê¡¢´é¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÊ¤¤¦¤Û¤É¤ÎÆÃÂç¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î15Ç¯Á°¤ÎÅö»þ¡¢¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤Ï¤«¤¨¤Ã¤ÆÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾¾ËÜ¤Ï¼þ¤ê¤ò°Ò³Å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼þ°Ï¤òâË¤ß¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÈþ½÷¤È2¿Í¡¢£±¸®¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
2¿Í¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò½Ð¤¿¤Î¤ÏÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ëº¢¤À¤Ã¤¿¡£ÆþÅ¹»þ¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¾åµ¡·ù¤Ê¾¾ËÜ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¤³¤Ã¤Á¡ª¤³¤Ã¤Á¡ª¡×¤È¼«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤òÄä¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¸åÇÚ·Ý¿Í¤Î»Å»ö¤Ç¾¾ËÜËÜ¿Í¤Ï·è¤·¤ÆÉ½Î©¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¤·¤¤ê¤Ë½÷À¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ¡£¤½¤ì¤À¤±¤³¤Î½÷À¤Ë¤´¼¹¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï¤ä¤¬¤Æ¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¤ËÄä¤Þ¤ê¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¡Ç08Ç¯1·î4Æü¹æ¡ÛÈþ½÷¤Ï°ì½Ö¶Ã¤¡¢¤½¤·¤Æ¾¾ËÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æð÷¤¤¤¿
¾¾ËÜ¤Ï¤³¤ÎÁ°Ç¯¤Ë¡ØÂçÆüËÜ¿Í¡Ù¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥«¥ó¥Ì¤Ë¤Þ¤Ç¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤¬À¤³¦¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Í·¤Ó¤Î¤Û¤¦¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
À¯ºâ³¦¤ÎÂçÊª¤â¤è¤¯½ÐÆþ¤ê¤¹¤ëËãÉÛ¹âµéÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¤¿¤à¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ë¡¢ËÜ»ï¤¬È¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï¿ÈÄ¹2£í¶á¤¯¤ÎµðÂç¤ÊË·¼çÆ¬¤ÎÃË¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¾¾ËÜ¤¬²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¤À¡£¼þ°Ï¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢Ë·¼çÆ¬¤Î±¢¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È±£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¾¾ËÜ¤Î»Ñ¤òÈ¯¸«¡£´¨¤½¤¦¤ËÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤È¤¤ª¤ê¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¾åµ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢°ì¹Ô¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÈþ½÷¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¡£¾¾ËÜ¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¡¢ÇòÀÐÈþÈÁ»÷¤Î¥¹¥ì¥ó¥À¡¼Èþ½÷¤ÎÎÙ¤ØÊâ¤ß´ó¤ë¤È²¿¤ä¤éÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡£Î¾¼ê¤ò¸ý¤ËÅö¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÈþ½÷¡£¤ä¤¬¤ÆÈà½÷¤Ï¾¾ËÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æð÷¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈË·¼çÆ¬¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤òÄä¤á¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤ÈÈþ½÷¤Ï¾è¤ê¹þ¤à¡£¤½¤Î¸å¡¢Ï»ËÜÌÚ¤ÎÄ¶¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢Àè¤Û¤É´¨¤µ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡¢Â¼è¤ê¤â·Ú¤¯ÇòÀÐ»÷Èþ½÷¤ÈÃæ¤ØÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼«¤é¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸åÇÚ·Ý¿Í¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤é¤»¤Æ¡¢É¬¤º¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Îº¢¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤ò»È¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯¤Ä¤ë¤ó¤Ç¤¤¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÄí»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¼è¤ê´¬¤¤Î¿Í¿ô¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¼«¿È¤âÂ¿Ë»¤Ç¤¹¤·¡¢Í·¤Ó¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊËÜ»ïµ¼Ô¡Ë
¤³¤ÎÍâÇ¯¡¢¡Ç09Ç¯5·î¤Ë¾¾ËÜ¤Ï¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½÷À¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤ÏÌ¼¤Ø¤ÎÅ®°¦¤Ö¤ê¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢¤¹¤Ã¤«¤êàÎÉ¤¤¥Ñ¥Ñá¤Î´é¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÌë¤ÎÍ·¤Ó¤Î±½¤âÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¼«¿È¤Ï¡ÖÉÔÎÑ¤·¤Æ¤â°Õ³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¥ã¥é¡×¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Õ¤·¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±ü¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ô²¶¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤âÉÔÎÑ¤·¤Ê¤¤ÃË¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡Õ¤È²¿²ó¤âÇ°¤ò²¡¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ç22Ç¯¤ËÅÏÉô·ò¤¬»Å»öÉüµ¢¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉÔÎÑ¤ò¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ô¤â¤¦À¸Íý¸½¾Ý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢£²ÅÙ¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Õ¡Ô¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊËÍ¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡Ê¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ë¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼«¿È¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢¤½¤¦Åú¤¨¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡ÖÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¡×¡£¾¾ËÜËÜ¿Í¤Ï¤É¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£