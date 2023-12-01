ÉÔÍ×¤À¤È»×¤¦¡Ö»þ¸õ¤ÎÊ¸²½¡¦¹Ô»ö¡×¤òÄ´ºº¡ª¡Ö¤ªºÐÊë¡×¡Ö¤ªÃæ¸µ¡×¤òÍÞ¤¨¤¿°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¡Ú¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Û
¤ªÇ¯¶Ì¤Ë¤âÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿¡¦AC¡Ë
¡¡12·î¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¤ªºÐÊë¡×¤Î»þ´ü¡£º£Ç¯1Ç¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÅÏ¤¹Â£¤êÊª¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Ê¸²½¤ä¹Ô»ö¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¤Î¸¦µæ¤äÄ´ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡ÖJobÁí¸¦¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Ü¡Ë¤¬11·î27Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤ªºÐÊë¤ò¡ÖÁ÷¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï45.9¡ó¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤óÁ÷¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï24.7¡ó¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ70.6¡ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê11·î8¡Á13Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡£ÃË½÷900¿Í¤ÇÃË½÷Èæ¤Ï6ÂÐ4¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Ç¯²ì¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ÷¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï35.9¡ó¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤óÁ÷¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï15.6¡ó¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ51.5¡ó¡£¤ä¤Ï¤ê²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤ÏÆÈ¼«¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¤ªºÐÊë¡×¡ÖÇ¯²ì¾õ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÆüËÜ¤Î»þ¸õ¤ÎÊ¸²½¡¦¹Ô»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÉÔÍ×¡×¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ï²¿¤«¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î30Âå¤«¤é50Âå¤Î½÷À500¿Í¤Ë¤¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤¤¤¤¹Ô»ö¡×¥È¥Ã¥×5¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ÚÂè5°Ì¡Û44É¼¡¡¤ªÇ¯¶Ì
¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤¿¤¤¤¤¡×ÍýÍ³¤Ï¡©
¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤µ¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤¿¡£¿´Äì¤â¤¦¤ä¤á¤¿¤¤¡×¡Ê30Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦ÂçºåÉÜ¡Ë
¡Ö¤ª¶â¤Ï¤â¤é¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ²Ô¤°¤â¤Î¤À¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê40Âå¡¦Ìµ¿¦¡¦ÅìµþÅÔ¡Ë
¡Ö¤ªÀµ·î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Â¹¤Ë¤¿¤«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå¡¦Ìµ¿¦¡¦ÀÄ¿¹¸©¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤²¤ë°ìÊý¤ÇÉÔ¸øÊ¿¡×¡Ê30Âå¡¦¹áÀî¸©¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡ÖÃ¶Æá¤Î·»Äï¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê30Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦²Æì¸©¡Ë
¡ÚÂè4°Ì¡Û57É¼¡¡¤ªºÐÊë
¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¤é²¿¤«ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤¤ò¸¯¤¦¤Î¤¬·ù¡×¡Ê40Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡¦»³·Á¸©¡Ë
¡Ö½Â¡¹Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¡¢·Á¤À¤±¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå¡¦ÇÀ¶È¡¦¼¯»ùÅç¸©¡Ë
¡ÖÉÊÁª¤Ó¤¬ÌÌÅÝ¤À¤·¡¢Áê¼ê¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡×¡Ê50Âå¡¦ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¦»°½Å¸©¡Ë
¡Ö²È·×¤ÎÉéÃ´¡£Êª²Á¹âÆ¤Î¤¤¤Þ¤³¤½¡¢¹ñÌ±Á´°ìÃ×¤Ç¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê30Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡¦°¦ÃÎ¸©¡Ë
¡ÚÂè3°Ì¡Û59É¼¡¡½ëÃæ¸«Éñ¤¤
¡ÖÇ¯²ì¾õ¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê50Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦¼¢²ì¸©¡Ë
¡Ö½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤é¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤Éµ²±¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê40Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡¦ÂçºåÉÜ¡Ë
¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢É¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ê30Âå¡¦Ìµ¿¦¡¦ÀéÍÕ¸©¡Ë
¡Ö¼ÂºÝ¡¢¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤ÉÇÑ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦ÀÅ²¬¸©¡Ë
¡ÚÂè2°Ì¡Û63É¼¡¡¤ªÃæ¸µ
¡Ö¤ªºÐÊë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤¤¤¤¡×¡Ê50Âå¡¦¼çÉØ¡¦µÜ¾ë¸©¡Ë
¡ÖÇ¯¤Ë1²ó¤Ç¤¤¤¤¡£Â£¤ëÊý¤âÂ£¤é¤ì¤ëÊý¤â¤ª¸ß¤¤ÌÌÅÝ¡×¡Ê40Âå¡¦ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¦·§ËÜ¸©¡Ë
¡Ö¿ôÇ¯Á°¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤â¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤âº¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå¡¦¼çÉØ¡¦µþÅÔÉÜ¡Ë
¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÁ÷¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÁê¼ê¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¤È¡¢µ¤¤Ë¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¡×¡Ê40Âå¡¦ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¦ÂçºåÉÜ¡Ë
¡ÚÂè1°Ì¡Û217É¼¡¡Ç¯²ì¾õ
¡ÖLINE¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç½½Ê¬¡×¡Ê30Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡¦Ê¡²¬¸©¡Ë
¡Ö¤¤¤Þ¤ÏÃç¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡Ø¤¢¤±¤ª¤á¡Ù¤¹¤ë¤À¤±¡£ÉáÃÊÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Þ¤ÇÁ÷¤ë¤Î¤ÏÌµ°ÕÌ£¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê50Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦ÏÂ²Î»³¸©¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤¤¤Þ¡¢´î¤Ö¤Î¤ÏÍ¹ÊØ¶É¤À¤±¡£¥¨¥³¤ËµÕ¹Ô¤·¤Æ¤ë¡×¡Ê30Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦ÀéÍÕ¸©¡Ë
¡Ö¤¤¤Þ¤É¤¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î½»½ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¶¤ï¤¶Ç¯²ì¾õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ½»½ê¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢²¿¤«ÉÝ¤¤¡×¡Ê40Âå¡¦Ìµ¿¦¡¦ÅìµþÅÔ¡Ë
¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇ¯²ì¾õ¤Î¤»¤¤¤ÇËèÇ¯¥¹¥È¥ì¥¹¡£¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤·¤ª¶â¤â¤«¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¼¤á¤É¤¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ê40Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦¼¢²ì¸©¡Ë
¡¡4³ä°Ê¾å¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¤¿Ç¯²ì¾õ¡£ÆüËÜÍ¹ÊØ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢È¯¹ÔËç¿ô¤Ï2003Ç¯¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ÇÌó44²¯6000ËüËç¡£¤½¤ì¤¬2023Ç¯¤Ï14²¯4000ËüËç¤È¡¢3Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè6°Ì°Ê²¼¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ÚÂè6°Ì¡Û21É¼¡¡À®¿Í¼°
¡ÚÂè7°Ì¡Û11É¼¡¡½Õ½©¤ÎÈà´ß
¡ÚÂè8°Ì¡Û9É¼¡¡¤ª²Ö¸«
¡ÚÂè9°Ì¡Û4É¼¡¡ÀáÊ¬
¡ÚÂè9°Ì¡Û4É¼¡¡¤Ò¤Êº×¤ê
¡ÚÂè9°Ì¡Û4É¼¡¡¤ªËß
¡ÚÂè9°Ì¡Û4É¼¡¡¼·¸Þ»°
¡ÚÂè13°Ì¡Û3É¼¡¡Ã¼¸á¤ÎÀá¶ç