¡Ö¤Ê¤¼¤«½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¡×¤Ë¼Â¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
¡½¡Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Ï¡½
¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È»³ËÜÁá¿¥¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¡½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¼ê¤Ë¤Ç¤¤ëº£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡£º§³è¥¢¥×¥ê¤ä·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â½Ð²ñ¤¨¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò¾å¼ê¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢°ÛÀ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡£º£²ó¤Ï²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëºî¤ê¤Î¶Ë°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦34ºÐ¡Ë¤Ïº§³è¥¢¥×¥ê¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤ÃËÀ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤«¤éº§³è¥¢¥×¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼Ì¿¿¤Ï¼«Á³ÂÎ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥×¥í¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡·ëº§ÁêÃÌ½ê¤è¤ê¤âÃËÀ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤º§³è¥¢¥×¥ê»Ô¾ì
¡¡¤·¤«¤·¡¢º§³è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤Ë¤Ï²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤´ÁêÃÌ¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º§³è¥¢¥×¥ê¤Î»Ô¾ì¤Ï¤ª¤ª¤è¤½ÃËÀ6³ä½÷À4³ä¤ÈÈæ³ÓÅªÃËÀ¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤«¤é½÷À¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤´±ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ï4³äÃËÀ6³ä½÷À¤Î¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¸«¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÆÃÀ¤â¤¢¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤òÅººï¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç·ëº§¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëºî¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡ÖÌÀ¤ë¤µ¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¡×
¡¡·ëº§ÁêÃÌ½ê¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¸Ç¤¤¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ï¥³¥ß¥åÎÏ¤¬Äã¤½¤¦¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ç¤¤ë¤À¤±³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡30ÂåÁ°È¾¤ÎÃËÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð³¨Ê¸»ú¤ò»È¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»È¤¤¤¹¤®¤ë¤ÈLINEÆ±ÍÍ½÷À¤«¤é°ú¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢300Ê¸»ú¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤ÎÃæ¤Ë5¸ÄÄøÅÙ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡ÖËÁÆ¬¤È½ª¤ï¤ê¤ÎÊ¸¾Ï¤¬½¨°ï¡×
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤¤Á¤ó¤È¤¸¤Ã¤¯¤êÆÉ¤à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï½é¤á¤Î¤Û¤¦¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤¶¡¼¤Ã¤ÈÎ®¤·¸«¤ò¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ì¿¤òÅÒ¤±¤ë¤Ù¤¤Ï¡ÖËÁÆ¬¤È½ª¤ï¤ê¡×¡£ËÁÆ¬¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¡×¤Ç¤¹¡£À³Ê¤ä¼þ¤ê¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤Ê¤É¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¡×¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¤È¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ý¥¤¥ó¥È£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯³«¼¨¡×
¡¡²¿»þ¤Ë¿²¤Æ¤ªÃëµÙ¤ß¤Ï²¿»þ¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ï¤¤¤Ä¤«¡©¡¡ËèÆü¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢µÙÆü¤¬¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ì¤¬¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ç¥Ç¡¼¥È¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»Å»ö¤ÎµÙ¤ß»þ´Ö¤Ê¤ó¤«¤â¤ï¤«¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸òºÝ¤ÎÃæ¤ÇÏ¢Íí¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä«¤Î»þ´Ö¡¢¿²¤ë»þ´Ö¤Ê¤ÉÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ê¸òºÝ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¡ª
¡¡²á¤´¤·Êý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼ñÌ£¤Ê¤É¤âÆþ¤ì¤ë¤È¶¦´¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¼ñÌ£¤ÏÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º§³è¥¢¥×¥ê¤È·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç¤Ï¾¯¤·ÀïÎ¬¤âÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Î»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡½¡Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Ï¡½¡Ú»³ËÜÁá¿¥¡Û
1985Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤ÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëº§¤¹¤ëÀ®º§É¬¾¡¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤òLINE¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È »³ËÜÁá¿¥¡×¡ÊTwitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@yamamotosaori_¡Ë