ËÜÅÄË¾·ë¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç±ê¾å¡¢µÜ¾ëËå¤Ï·»¤òÎ©¤Æ¹âÉ¾²Á¡Ä£²¿Í¤Î¡É¥ª¥êÉ±¡É¡ÖÌÀ°ÅÊ¬¤±¤¿¡×Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³
10·î28Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¿¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2023¡×¡£ºå¿À¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆüËÜ°ì¤ò¤«¤±¤Æ²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹Î¢¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶¥¤¤¹ç¤¦£²¿Í¤Îà¥ª¥êÉ±á¤¬¤¤¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤Ï29Æü¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤ÎÃæ·Ñ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄË¾·ë¡Ê19¡Ë¤À¡£
¡ÖË¾·ë¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È°ì²È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëËÜÅÄ²È£µ¿Í·»Ëå¤Î»°½÷¡¢ËÜÅÄ¿¿ÑÛ¡Ê22¡Ë¤ÎËå¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¥×¥íÌîµå¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¡£
Âç¤Î¥¤¥±¥á¥ó¹¥¤¤Ç¡¢¸µºå¿À¤ÎÄ»Ã«·É¡Ê42¡Ë¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¡Ê25¡Ë¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Î¥Ï¥·¥ã¥®¤Ã¤×¤ê¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤¬¡Ø¤¢¤Î»ÒÂç¾æÉ×¤«¡©¡Ù¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×¡Êºßºå¥Æ¥ì¥Ó¶É¼Ò°÷¡Ë
ËÜÅÄ¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÃæ·Ñ¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¡È¥¤¥±¥á¥óÁª¼ê¡ÉÂ·¤¤¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆþ¾ìµ¬À©¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤ò´Þ¤á¤Æ³Æ¶É¡¢Ê£¿ô¿Í½Ð±é¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ìÅì¤ÏÆÈ¼«¿§¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢ËÜÅÄ¤Îµ¯ÍÑ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢Èà½÷¤Î¤Ï¤·¤ã¤®¤Ã¤×¤ê¤Ï³ÆÊýÌÌ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Ë¤Ï¤ä¤ó¤ï¤ê¤È¼«½Í¤òÂ¥¤¹µåÃÄ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ»ÒÌò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬È´¤±¤Ê¤¤ËÜÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î»Å»ö¤Ï¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë´ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¼þ°Ï¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤ÉÆ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤Ç¤Î·Ð¸³¤âÀ¸¤¤¿¤Î¤«¡¢¥ê¥Ý¡¼¥È¼«ÂÎ¤Ï¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¤¿ËÜÅÄ¡£¤½¤Î¼êÏÓ¤Ï³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¥«¥á¥é¤ÇÈ´¤«¤ì¤Æ¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÞí¡¹¤ÈÏÃ¤¹»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²á¾êÏª½Ð¤À¡×¡Ö¸ì¤ê²á¤®¤Ç¤Ï¡×¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜÅÄ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤ÇÉ¾²Á¤ò¤É¤ó¤É¤ó¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡É¥ª¥êÉ±¡É¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Îº¸¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦µÜ¾ëÂçÌï¡Ê22¡Ë¤ÎËå¡¢µÜ¾ëÌïÀ¸¡Ê17¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Öº£½Õ¤Î£×£Â£Ã¤Î·è¾¡¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢¶öÁ³¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤¬ÇúÈ¯¡£Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥È¡¼¥¯¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥×¥í¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢·»¤Ïº£Ç¯¤â10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÌïÀ¸¤µ¤ó¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â¤ªÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥È¡¼¥¯¤â¤³¤Ê¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÀèÆü¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£±Àï¤òÃæ·Ñ¤·¤¿£Í£Â£Ó¤Ë¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ç½¸«ÆÆ»Ë¡Ê44¡Ë¡¢µÈÅÄÀµ¾°¡Ê30¡Ë¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´Ø·¸¼Ô¤ÎÉ¾È½¤â¾å¡¹¤À¡£
¡Ö¡Ç19Ç¯¤ÎµÜ¾ë¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÌïÀ¸¤Ï²ÈÂ²¤Î£±¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µåÃÄ´´Éô°Ê²¼¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁª¼ê¤¬Èà½÷¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µå¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ØÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Ù¡Ø²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤âÃúÇ«¤Ë¤ª¼µ·¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢·»¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹¥´¶ÅÙ¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£11·î¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ö¥×¥é¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊµåÃÄ£Ï£Â¡Ë
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂÐ¾ÈÅª¤Ê£²¿Í¡£Ì¿±¿¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸¬µõ¤µ¤ÈÁÇËÑ¤µ¡×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£