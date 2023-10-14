¡ÚAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡ÛAnker¤Î½¼ÅÅ´ï¤ä¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ê¤É¤¬ºÇÂç38¡ó¥ª¥Õ¤Ë

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Anker PowerWave 10 Pad ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï QiÇ§¾Ú iPhone 14¥·¥ê¡¼¥º / 13¥·¥ê¡¼¥º Galaxy AirPods ³Æ¼ïÂÐ±þ ºÇÂç10W½ÐÎÏ (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
1,490±ß ¢ª 1,200±ß¡Ê19%¥ª¥Õ¡Ë
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