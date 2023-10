アニメや映画などの登場人物をテーマにした“キャラクターケーキ”を、子供の誕生日や祝い事などに利用する人も多いだろう。ただ完成品が想像したものと違っていたら、しかもちっともかわいくなかったら、子供はどんな反応をするのだろうか。インドネシアのジャワ島では、昨年から“醜いケーキ”なるものが人気という。インドネシアのニュースメディア『Suarajogja.id』などが伝えている。

インドネシアのジャワ島でアーティストとして活躍する2児の母フィトリ・トロピカさん(Fitri Tropica、以下フィトロップさん)は約1年前、プリンセスが大好きな長女サダ・アミナ・ハナラちゃん(Sada Amina Hanara、3)のために、馴染みの店にケーキを注文した。

その店とは2008年、ジャカルタ近郊タンゲランにオープンした「スカール・ワンギ・ケーキ(SekarWangi Cake)」で、美味なのはもちろん、洗練されたクリエイティブなケーキを作ることで知られていた。

フィトロップさんが注文したのは、映画『アナと雪の女王』に登場するエルサのケーキで、ネットで見つけた写真を見せて、こんなお願いをしたという。

「この写真のように、“醜い”エルサにしてもらえませんか?」

フィトロップさんは当時、娘にちょっとばかりいたずらを仕掛けたかったそうで、サダちゃんが見慣れている可愛らしいエルサではなく、わざわざ“醜い”エルサを選んだのであった。

そして完成したケーキが届くと早速、サダちゃんにお披露目し、その時の様子を撮影した。

当時の動画では、笑顔のサダちゃんが『アナと雪の女王』のアナのコスチュームを着用し、目隠しをされて椅子の上に立っているのが見て取れる。しかし目隠しが外れた途端、サダちゃんは目の前のケーキを見て固まってしまい、顔が引きつって言葉も出ない。

一方のフィトロップさんは大爆笑しており、「なぜ黙っているの?」と質問すると、サダちゃんは目を丸くし「ワオ」と呟いた。

そうしてしばらくすると、サダちゃんはやっとエルサのケーキに顔を近づけ、ジッと細部を観察するが、どことなく態度はよそよそしい。

それでもフィトロップさんが「これはあなたのケーキよ。嬉しい(ハッピー)?」と聞くと、サダちゃんは「ハッピー」と答えており、最後は笑顔で美味しそうにチョコレートケーキを頬張るのだった。

実はフィトロップさん、このケーキを注文する少し前、ネット見つけた“ユニークなディズニープリンセス”のケーキの写真を「醜い」とは言わずに娘に見せていた。その中には白雪姫やシンデレラなども含まれていたが、サダちゃんに「どれが好き?」と聞くと「エルサ」と答えたそうで、これが昨年のいたずらにつながったという。

そしてこの時の動画をSNSに投稿すると大反響を巻き起こし、地元メディアが取り上げて話題になった。またスカール・ワンギ・ケーキにはその後、「醜いケーキを作って欲しい」という注文が舞い込むようになり、現在は約1900円〜2380円(20万〜25万ルピア)で様々なキャラクターの注文を受け付けているという。

なお同店のオーナーは昨年10月、サダちゃんのために“美しい”エルサケーキを制作していたようで、SNSにはサダちゃんがそのケーキにキスをする写真も投稿されている。また最初のエルサの投稿から約1年が経った先月13日には、注文が入ったのか、新たに“醜い”エルサを作ってSNSに投稿しており、まだまだこのトレンドは続いているようだ。

テックインサイト編集部では、スカール・ワンギ・ケーキのオーナーに醜いケーキ作りについての苦労話や、サダちゃんとのその後の関わりなどについて話をうかがうべく取材を申し入れている。

ちなみにオーストラリアの女性は昨年3月、娘の誕生日のためにテレビアニメで人気の可愛い犬のケーキ作りに挑戦していた。しかし完成品が、モデルとは似ても似つかない“ドロドロのモンスター”になり話題となっていた。

