¸åÆ£Í´¼ù»á¡¡È¬³¹»ÔµÄÁª½ÐÇÏ¤Î¶»ÃæÄ¾·â¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤è¤êÇ®¤¤²Æ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÚÆÈÇò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¸åÆ£¿¿´õ¡Ê£³£·¡Ë¤ÎÄï¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£Í´¼ù»á¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£°Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿ÀéÍÕ¡¦È¬³¹»ÔµÄÁª¡Ê£²£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤«¤é¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤âÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´Ö³ÊÆ®µ»¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë¡×¤Ç¤Î³èÌö¤ò·Ð¤Æ¡¢Áªµó¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤¿¸åÆ£»á¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½³¹Æ¬±éÀâ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤Ï
¡¡¸åÆ£»á¡¡ÀµÄ¾¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤ÇÁ´¤¯´¶¿¨¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡££Ó£Î£Ó¤À¤È¤¢¤ëÄøÅÙ¤³¤¦¤¤¤¦Åê¹Æ¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤¬Á´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡¡
¡¡¡½¡½È¬³¹»Ô¤Î²ÝÂê¤Ï
¡¡¸åÆ£»á¡¡È¬³¹»Ô¤Ë¤º¤Ã¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤«¤é¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤òËÍ¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¯¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¡£¼ã¤¤À¤Âå¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤³¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï
¡¡¸åÆ£»á¡¡£±¤Ä¤ÏÈ¬³¹»Ô¤Î¸ø¶¦¥Ð¥¹¤Î¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤òÃæ¿´¤Ë¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î½¼¼Â¡££²¤ÄÌÜ¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬°Â¿´°ÂÁ´¤ËÍ·¤Ù¤ë»ÜÀß¤òÂ¤¤ê¤Þ¤¹¡££³¤ÄÌÜ¤ÏÇÀ¶È¤¬À¹¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ê¤Î¤Ç¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤ÆÇÀ²È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤Î£³ËÜ¤ÎÌð¤òÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½½ÐÇÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ï
¡¡¸åÆ£»á¡¡·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤è¤¯»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Ç¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿
¡¡¸åÆ£»á¡¡ËÍ¤Û¤ÉÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¼ã¤¤¿Í¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¹ÔÆ°¤¹¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½ÁªµóÀïºÇ½ªÆü¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó£¹¤¬³«ºÅ¡£ÃíÌÜ¤Î»î¹ç¤Ï
¡¡¸åÆ£»á¡¡¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥¯¥é¥¦¥¹Áª¼êÂÐÀ¾Ã«ÂçÀ®Áª¼ê¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÉÚß·ÂçÃÒÁª¼ê¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤É¤Ä¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£Âç²ñÁ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÊÁªµó±þ±ç¤Î¡Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½Áªµó¤Ï¤É¤¦Àï¤¦
¡¡¸åÆ£»á¡¡³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÅöÁª¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È¬³¹»Ô¤ÏÅêÉ¼Î¨¤¬Äã¤¤¡£º£²ó¡¢ËÍ¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅêÉ¼Î¨¤òÄì¾å¤²¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡£
¡¡¡½¡½Àï¤¤¤Î¾ì¤ò¥ê¥ó¥°¤«¤éÁªµó¤Ë°Ü¤¹
¡¡¸åÆ£»á¡¡º£¤Þ¤ÇÀ¤´Ö¤Ë¸Ø¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡£È¬³¹»Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡£¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤è¤êÇ®¤¤²Æ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª