BOSE TV SPEAKER

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　「BCNランキング」2023年7月24日から30日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー

DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）

2位　ホームシアターシステム

HT-S100F（ソニー）

3位　BOSE TV Speaker（BOSE）

4位　サウンドバー ブラック

SR-C20A(B)（ヤマハ）

5位　JBL Bar 5.0 MultiBeam

JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル）

6位　サウンドバー

HT-X8500（ソニー）

7位　Bar 2.0 All-in-one(MK2)

JBLBAR20AIOM2BLKJN（ハーマンインターナショナル）

8位　フロントサラウンドシステム

YAS-109(B)（ヤマハ）

9位　Razer Leviathan V2 X

RZ05-04280100-R3M1（Razer）

10位 サウンドバー

SR-B20A（ヤマハ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。