£Ë£Á£É£Ò£ÉÌµ´ü¸ÂµÙ¶È¤ÎÇÈÌæ¡Ö»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡× £×£×£Å¿·½÷²¦¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤È¤âÏ¢Íí
¡¡¸ÅÁã¤ÎÊÆ£×£×£Å¥Þ¥Ã¥ÈÉüµ¢¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Îà³¤Â±²¦½÷á¤³¤È£Ë£Á£É£Ò£É¡Ê£³£´¡Ë¤¬£¹·îËö¤«¤é¤ÎÌµ´ü¸ÂµÙ¶È¤ò£·Æü¤ËÈ¯É½¤·¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¸å¤Ë£Ë£Á£É£Ò£É¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤Î£±Ç¯È¾¡¢¥¹¥¿¡¼Â·¤¤¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁª¼ê¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»ä¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê·èÃÇ¡£¼¡¤Ø¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÌµ´ü¸ÂµÙ¶È¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢°ìÉô³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ïº£½©¤Ë£×£×£Å¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤«¤é¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡Ä¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£²þ¤á¤Æ£×£×£Å»²Àï¤Î°ÕÍß¤òÌä¤¦¤È¡¢£Ë£Á£É£Ò£É¤Ï¹ÎÄê¤âÈÝÄê¤â¤»¤º¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³èÌö¤Ï¾ï¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»þ¤ÎÎå¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â°Õ¼±¤¹¤ë¤·¡¢Âº·É¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îå«¤Ï¤º¤Ã¤È¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤À¤±¸ì¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤¯¤·¤¯¤âÁ°Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡¢£×£×£Å¡¦£Î£Ø£Ô»þÂå¤ÎÀïÍ§¤Ç¤¢¤ë¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡Ê»çÍë¥¤¥ª¡Ë¤¬¿·£×£×£Å½÷»Ò²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡££×£×£Å»þÂå¤Î£Ë£Á£É£Ò£É¤Ï¥¢¥¹¥«¤È¤Î¡Ö¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡×¤Ç£×£×£Å½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤Ï¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¤¥è¤È¤ÏÄê´üÅª¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿£Ë£Á£É£Ò£É¤Ï¡ÖºòÆü¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤è¤ê¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¡Ø¤¹¤´¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¹¥«¤È¤ÎºÆ¶¦Æ®¤òË¾¤àÀ¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢£Ë£Á£É£Ò£É¤Ï¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¿¥Ã¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤ÆÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£ÌÀ³Î¤Ê²óÅú¤ÏÈò¤±¡¢°ÕÌ£¿¼¤ÊÈ¯¸À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÏÇ³¤¨¿Ô¤¤¿¤¤¡×¡£´°Á´Ç³¾Æ¤òÀÀ¤¦³¤Â±²¦½÷¤Î¹Ô¤Àè¤Ï¡½¡½¡£