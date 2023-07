米サウスカロライナ州ビューフォート郡ヒルトン・ヘッド・アイランドで今月4日、犬の散歩中だった69歳の女性がワニに襲われて死亡した。同郡でのワニによる死亡事故は1年足らずで2件目で、美しい自然に囲まれた閑静なゲーテッド・コミュニティの住宅街に衝撃が走った。米ニュースメディア『CBS News』などが伝えている。

サウスカロライナ州ヒルトン・ヘッド・アイランドにある住宅街「スパニッシュ・ウェルズ」のラグーン(潟湖)近くで今月4日、ホリー・ジェンキンスさん(Holly Jenkins、69)が倒れているのが発見された。

ホリーさんは同日午前7時頃、犬の散歩に出かけていたが、帰宅したのは犬だけだった。そこで心配した家族が自宅近くを捜したところ、ゴルフコースと隣接したラグーンの端でホリーさんを発見した。しかし呼びかけても反応がなかったそうだ。

ビューフォート郡の保安官事務所が「ワニに襲われた高齢の女性がいるようだ。もう亡くなっているかもしれない」と通報を受けたのは午前9時30分頃で、駆けつけた救急隊員がホリーさんの蘇生をしようとすると突然、ワニが現れたという。

同保安官事務所は「そのワニはまるで獲物をガードしているかのようで、救急隊員の蘇生処置に支障が出ました」と声明を発表しており、その後、体長約297センチ(9フィート9インチ)のオスのワニが捕獲され、安楽死されている。

一方のホリーさんは、その場で死亡が確認され、現地時間5日に検死が行われる予定という。ホリーさんは同コミュニティで長い間暮らしており、非常に活動的で、事故が起きた日は家族が休暇で訪ねて来ていた。

詳しい事故の様子は分かっていないが、野生動物専門家によると、ワニは大きな獲物の肉を噛みちぎり飲み込みやすくするために、腐敗させてから食べることがあるそうだ。

また獲物をくわえたまま頭を回転させて肉を引き裂いたり、獲物を捕らえた後、水中に引きずり込んで溺れさせるそうで、今回のニュースには次のようなコメントが寄せられた。

「フロリダ州で2月に起きた85歳の女性の死亡事故を彷彿させる。」

「犬を連れて水辺を歩くなんて自殺行為。」

「犬が助かっただけでも良かった。」

「こんな死に方はしたくないね。これは悲劇だよ。」

「最近は人間を恐れないワニをよく見かけるし、私たちも無防備になっていると思う。」

「『まさか、自分は襲われないだろう』と思うのだろうね。」

なおサウスカロライナ州ではワニの襲撃による死亡事故は珍しく、近年まで報告されていなかった。最初に報告されたのは2016年で、高齢者施設の90歳の女性が亡くなった。その後は2018年に犬の散歩をしていた45歳の女性が、2020年にはワニに触ろうとした58歳の女性が犠牲となり、ビューフォート郡では昨年8月15日、ガーデニング中の88歳女性がラグーンに足を滑らせ、ワニに襲われて死亡している。

