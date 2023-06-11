11日午後6時55分ごろ、北海道で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は浦河沖で、震源の深さはおよそ140km、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5弱を観測したのは、北海道の千歳市と厚真町、それに浦河町です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱

□北海道

千歳市 厚真町 浦河町

■震度4

□北海道

室蘭市 苫小牧市 安平町

むかわ町 札幌北区 江別市

函館市 三笠市 南幌町

栗山町 平取町 新冠町

新ひだか町 帯広市 十勝池田町

本別町 浦幌町 十勝大樹町

釧路市 白糠町

□青森県

階上町 むつ市 東通村

■震度3

□北海道

恵庭市 北広島市 登別市

白老町 様似町 えりも町

札幌中央区 札幌東区 札幌白石区

札幌南区 札幌西区 札幌厚別区

札幌手稲区 札幌清田区 七飯町

鹿部町 渡島森町 岩見沢市

美唄市 由仁町 長沼町

日高地方日高町 音更町 士幌町

十勝清水町 芽室町 幕別町

豊頃町 中札内村 更別村

広尾町 釧路町 厚岸町

浜中町 標茶町 鶴居村

石狩市 当別町 新篠津村

小樽市 赤井川村 倶知安町

芦別市 剣淵町 中富良野町

南富良野町 占冠村 北見市

胆振伊達市 洞爺湖町 上士幌町

鹿追町 新得町 足寄町

中標津町 標津町 別海町

根室市

□青森県

八戸市 三沢市 野辺地町

七戸町 六戸町 横浜町

東北町 六ヶ所村 おいらせ町

五戸町 青森南部町 大間町

風間浦村 佐井村 平内町

外ヶ浜町

□岩手県

久慈市 普代村 野田村

盛岡市 軽米町

■震度2

□北海道

札幌豊平区 渡島北斗市 夕張市

積丹町 古平町 仁木町

余市町 ニセコ町 真狩村

留寿都村 喜茂別町 京極町

赤平市 滝川市 砂川市

奈井江町 上砂川町 浦臼町

新十津川町 雨竜町 士別市

和寒町 幌加内町 富良野市

上富良野町 訓子府町 置戸町

豊浦町 壮瞥町 陸別町

羅臼町 長万部町 知内町

木古内町 上ノ国町 厚沢部町

乙部町 今金町 せたな町

黒松内町 岩内町 深川市

妹背牛町 秩父別町 北竜町

沼田町 旭川市 鷹栖町

東神楽町 当麻町 比布町

愛別町 美瑛町 羽幌町

初山別村 留萌市 増毛町

小平町 猿払村 美幌町

清里町 大空町 遠軽町

湧別町 興部町 弟子屈町

□青森県

十和田市 三戸町 田子町

青森市 五所川原市 つがる市

今別町 蓬田村 板柳町

鶴田町 中泊町 弘前市

黒石市 平川市 藤崎町

田舎館村

□岩手県

宮古市 山田町 田野畑村

岩手洋野町 二戸市 八幡平市

滝沢市 葛巻町 岩手町

紫波町 矢巾町 九戸村

一戸町 大船渡市 釜石市

住田町 花巻市 北上市

遠野市 一関市 奥州市

金ケ崎町 平泉町

□宮城県

気仙沼市 登米市 栗原市

大崎市 涌谷町 宮城美里町

名取市 岩沼市 丸森町

亘理町 石巻市 東松島市

松島町

□秋田県

能代市 三種町 横手市

□福島県

玉川村 南相馬市 大熊町

双葉町

□茨城県

常陸太田市 笠間市 小美玉市

東海村 筑西市

■震度1

□北海道

歌志内市 名寄市 下川町

美深町 佐呂間町 八雲町

渡島松前町 福島町 檜山江差町

島牧村 寿都町 蘭越町

共和町 神恵内村 上川地方上川町

遠別町 網走市 斜里町

□青森県

新郷村 鰺ヶ沢町 深浦町

西目屋村 大鰐町

□岩手県

岩泉町 雫石町 陸前高田市

大槌町 西和賀町

□宮城県

色麻町 宮城加美町 南三陸町

角田市 蔵王町 大河原町

柴田町 宮城川崎町 山元町

仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区

仙台太白区 仙台泉区 利府町

大郷町 大衡村

□秋田県

潟上市 井川町 湯沢市

大仙市 仙北市 秋田美郷町

羽後町 東成瀬村 秋田市

由利本荘市 にかほ市 大館市

鹿角市 北秋田市 小坂町

上小阿仁村

□福島県

福島市 郡山市 白河市

須賀川市 二本松市 田村市

福島伊達市 本宮市 国見町

川俣町 鏡石町 天栄村

棚倉町 石川町 平田村

浅川町 古殿町 小野町

いわき市 相馬市 福島広野町

楢葉町 富岡町 川内村

浪江町 新地町 飯舘村

□茨城県

水戸市 日立市 高萩市

北茨城市 ひたちなか市 常陸大宮市

那珂市 茨城町 大洗町

城里町 大子町 土浦市

石岡市 下妻市 常総市

取手市 つくば市 茨城鹿嶋市

潮来市 坂東市 稲敷市

かすみがうら市 桜川市 行方市

鉾田市 美浦村

□山形県

鶴岡市 酒田市 三川町

村山市 中山町

□栃木県

大田原市 宇都宮市 栃木市

小山市 下野市 益子町

壬生町 高根沢町

□群馬県

館林市 板倉町 群馬明和町

千代田町 邑楽町

□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

羽生市 鴻巣市 久喜市

さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区

さいたま緑区 春日部市 上尾市

桶川市 幸手市 白岡市

川島町 宮代町

□千葉県

東金市 香取市 多古町

千葉中央区 千葉花見川区 千葉美浜区

市川市 野田市 成田市

八千代市 浦安市 君津市

□東京都

東京千代田区 東京板橋区

□神奈川県

横浜中区 湯河原町

□山梨県

富士川町 忍野村 富士河口湖町

□静岡県伊豆市 伊豆の国市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。