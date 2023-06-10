¾¾µï°ìÂå´¶¤¸¤¿Ê¸²½¤Î°ã¤¤¡¡¹ØÆþ¤Î¹âµé²È¶ñ¤¬?ÂçÇË?¤·¤ÆÆÏ¤¯¤â¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤Ï¼Õ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾µï°ìÂå¤¬£±£°Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÊÆ¹ñÆÃÍ¤Î?Ê¸²½?¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾µï¤ÏÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ÎÄ¶¹âµé¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤ÇÀ¸³èÃæ¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿Íµ¤¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¥Á¥ã¥¤¥ë¥º¡×¤Î²È¶ñ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾µï¤Ï¡Ö²È¶ñ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¹âµéÅ¹¤Ç¤¹¤è¡¡»æÂÞ¤À¤Ã¤Æ¡¢¡¢¡¢¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎÌðÀè¤Ë?Èá·à?¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢±¿ÈÂ¤Ï¤³¤ÎÍ¤êÍÍ¡×
¡¡¾¾µï¤Ï²È¶ñ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤¬ÂçÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤ª¤½¤é¤¯±¿ÈÂ¤òÃ´Åö¤·¤¿ºî¶È°÷¤¬¹Ó¡¹¤·¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¾¾µï¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¹ØÆþ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¡¢¤½¤Î¸åÅÅÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤éÆÈÆÃ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï·òºß¤Ç¤¹¤è¡¡¸í¤ê¡ÊÃí¡¦¼Õ¤ê¡Ë¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡¡¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¼Õ¤é¤Ê¤¤¡¡À¸¤ÍÍ¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤Ï¼Õºá¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È´¶¤¸¤¿¾¾µï¤Ï¡Ö»äÃ£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¼Õ¤ë¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤Ïº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡½»¤ó¤Ç¤ß¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ø¼Õºá¡Ù¤Î°ã¤¤¤òÄËÀÚ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¾¤ÐÄü¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£