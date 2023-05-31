¿åÆ»¶¶Çî»Î¤¬°ì¿³ÇÔÁÊ¤â¾¾°æ°ìÏº»á¤Ë¹µÁÊ¡Ö¤Ç¤â¤ä¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡× ²È·×¤Ï¤Ò¤ÃÇ÷
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¸µ»²±¡µÄ°÷¤Î¿åÆ»¶¶Çî»Î¤¬£³£±Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¤·¡¢¾¾°æ°ìÏºÁ°Âçºå»ÔÄ¹¤«¤éÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¹µÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤Ç¤â¤ä¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Çî»Î¤ÏºòÇ¯£²·î¤Ë¾¾°æ»á¤Î²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÆ°²è¤ò¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë°úÍÑ¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾¾°æ»á¤«¤é¡ÖÈðëîÃæ½ý¥Ç¥Þ¡×¤È¤·¤Æ¡¢£µ£µ£°Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡££±£¶Æü¤ËÂçºåÃÏºÛ¤ÏÇî»Î¤Ë£±£±£°Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£³£±Æü¤Þ¤Ç¤ËÇî»Î¤È¾¾°æ»á¤ÎÁÐÊý¤¬¹µÁÊ¤·¤¿¡£
¡¡Çî»Î¤Ï¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ëµ×¡¹¤ËÀ¸¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢¡ÖºòÇ¯¤ÏµÄ°÷¼¿¦¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç°ì¿³¤ÏËþÂ¤ËÀï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥é¥Ã¥×ÁÊ¾Ù¤Î¼ÂÃÆ¤Ç²æ¤¬²È¤Î·ÐºÑ¤ÏºÛÈ½ÈñÍÑ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¤Î¤¿¤áÂ©¤È¶¦¤Ë»×¤ï¤º¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£Çò´ú¤ò¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¶ì¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Ç¤â¤Ç¤â¡Ä¡Ä¤Ç¤â¤ä¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª²¿ÅÙ¤Ç¤âµçÃÏ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈÅ°Äì¹³Àï¤¹¤ë¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£