¥¥ó¥×¥êÊ¿Ìî»çÍÔ¤éÃ¦Âà¤Ç¶¯¤Þ¤ë¥¸¥å¥ê¡¼¼ÒÄ¹ÄÉµÚ¡¡À²Ã³²ÌäÂê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤à»öÌ³½ê¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶á
¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡×¡Ê¥¥ó¥×¥ê¡Ë¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡Ê£²£µ¡Ë¡¢´ßÍ¥ÂÀ¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÃ¦Âà·à¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÂÎÀ©¤ò¤âÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡££³¿Í¤Ï£²£²Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¡Ê¥¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤é¤ÎÈãÈ½¤ÎÌ·Àè¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤â¤Ã¤«Æ±»öÌ³½ê¤ÏÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ç¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤À¤±¤Ë¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡½¡½¡£
¡¡£µ¿Í¤Î¥¥ó¥×¥ê¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢´ß¤Ï²ñ°÷À©¥µ¥¤¥È¤Î¸Ä¿Í¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢£¹·î£³£°Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¿ÀµÜ»û¤â¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬±Ê±ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤µ¤è¤Ê¤é¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¡ª¡¡¤¸¤ã¤¢¤Þ¤¿¤Í¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò°ÂÅÈ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö£Ã£Í¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ë²ñ¼Ò¤ÎËÜ¼Ò¥Ó¥ëÁ°¤Ë¤Ï¥Æ¥£¥¢¥é¤Î¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¼þÊÕ¤Ë¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤ÈÆ±»þ¤ËÂà½ê¤¹¤ëÊ¿Ìî¤È¿ÀµÜ»û¤¬ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀèÆü¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤ë¡££²»þ´Ö£Ó£Ð¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ö£Ö£å£î£õ£å£±£°£±¡×¡Ê£Î£È£Ë¡Ë¤È£µ¿Í¤Ç½Ð±é¤¹¤ëºÇ¸å¤Î»Ñ¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö£Ö£å£î£õ£å£±£°£±¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö£Â£å£á£õ£ô£é£æ£õ£ì¡¡£Æ£ì£ï£÷£å£ò¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿ºÝ¡¢Ê¿Ìî¤¬²Î¤¤½Ð¤·¤Ç´¶¶Ë¤Þ¤ê¡¢²Î»ì¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ØÊ¿Ìî¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥ó¥×¥ê¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò¼ÒÄ¹¤È¤Î³Î¼¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Æ¥£¥¢¥é¤ÎÈãÈ½¤ÎÌ·Àè¤Ï¥¸¥å¥ê¡¼¼ÒÄ¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤¢¤ë·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡¤½¤ÎÈãÈ½¤¬¿Þ¤é¤º¤â°ÒÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿ÀîÁ°¼ÒÄ¹¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤À¤«¤é¤À¡£Æ±ÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¸¥å¥ê¡¼»á¤¬Æ°²è¤Ç¼Õºá¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆÌäÂê²ò·è¤ËÅØ¤á¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÏ¢¤ÎÈ¯É½¤Ç¤³¤ÎÌäÂê¤ÎËë°ú¤¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤â¡Ø¥¸¥å¥ê¡¼¼ÒÄ¹¤¬²ñ¸«¤¹¤Ù¤¡Ù¡Ø¼ÒÄ¹¤ò¼¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤Ïº¬¶¯¤¤¡£º£²ó¡¢¥¥ó¥×¥ê¤¬Ã¦Âà¤·¤¿¤Î¤â¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÂÎÀ©¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥£¥¢¥é¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¸¥å¥ê¡¼»á¤ÎÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤ÎÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤½¤Î¤â¤Î¤âÂç¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜÍè¡¢¿ä¤·¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Û¤«¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ËÎ®¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¥ó¥×¥ê¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ò¼¤á¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ò¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ°÷¿ô¸º¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÂÎÀ©ÊÑ¹¹¤âÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡·ã¿Ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÄë¹ñ¡£º£²ó¤Î¥¥ó¥×¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¤ÏÂç¤¤Ê²Òº¬¤ò»Ä¤¹¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£