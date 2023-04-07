ÎëÌÚ½¡ÃË»á¤Ï¡Ö¸µ¶¦»ºÅÞ°÷¡× £Ã£è£á£ô £Ç£Ð£Ô¤Î²óÅú¤ËÅÜ¤ê¡Ö¤ªÁÆËö¤«¤Ä´í¸±¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¤¬£·Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÏÃÂê¤ÎÂÐÏÃ·¿£Á£É¡Ö£Ã£è£á£ô¡¡£Ç£Ð£Ô¡Ê¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¡Ë¡×¤Ë´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡½¡ÃË»á¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤¬ÆþÎÏ¤·¤¿¡ÖÎëÌÚ½¡ÃË¤ÈÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î´Ø·¸¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î²óÅú¤òÁ´Ê¸¾Ò²ð¡£
¡¡¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤Ï¡ÖÎëÌÚ½¡ÃË¤ÈÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿»þÅÀ¤Ç±À¹Ô¤¤¬¤¢¤ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤Ï¡Ö£±£¹£µ£°Ç¯Âå¤«¤éÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö£±£¹£¸£°Ç¯Âå¤Ë¤ÏÆüËÜ¼Ò²ñÅÞ¤ËÆþÅÞ¡×¤Ê¤É´Ö°ã¤¤¤òÏ¢È¯¡£
¡¡£±£¹£´£¸Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î½¡ÃË»á¤¬£µ£°Ç¯Âå¤Ë¶¦»ºÅÞ¤ËÆþÅÞ¤¹¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢£¸£°Ç¯Âå¤Ë¼Ò²ñÅÞ¤ËºßÀÒ¤·¤¿»ö¼Â¤â°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ï£±£¹£¸£³Ç¯£±£²·î¤Î½°±¡Áª¤ÇÊÝ¼é·ÏÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤·¡¢½éÅöÁª¸å¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ËÆþÅÞ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Îò»ËÅª»ö¼Â¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤Ï¡ÖÎëÌÚ½¡ÃË¤ÏÆüËÜ¶¦»ºÅÞÆâ¤Ç¤Î¼«¸ÊÈãÈ½¤äÅÞÎ¥¤ì¤ò·Ð¤Æ¡¢¸å¤ËÅÞ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎÀµ¼°¤ÊÅÞ°÷¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÎëÌÚ½¡ÃË¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎÀ¯¼£»×ÁÛ¤ä±¿Æ°¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÍÁ³¤È¤·¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÞ¤Î»ØÆ³¼Ô¤äÅÞ°÷¤È¤â¸òÎ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±¢ËÅÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½¡ÃË»á¤Ï¡ÖÁ´¤¯»ö¼Â¤È°ã¤¦²óÅú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢£Ã£è£á£ô£Ç£Ð£Ô¤ò»È¤Ã¤ÆÁíÍý¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤ªÁÆËö¤«¤Ä´í¸±¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢£³·î£²£¹Æü¤Ë½°±¡Æâ³Õ°Ñ°÷²ñ¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ô£Ð¤ò»È¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÃæÃ«°ìÇÏ½°±¡µÄ°÷¤ò°Å¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö³ØÀ¸¤Ïµ¡³£¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ºî¤é¤ì¡¢³ØÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£³Ø¹»ÍøÍÑ¤Ê¤É¤Ï¡¢½½Ê¬Àººº¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¾Íè¤òÉÔ°Â»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£