Â¸ºß´¶¼¨¤¹ºå¿À¥É¥é1¿¹²¼¤Ë²òÀâ¿Ø¤âÇ®»ëÀþ¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×
¢¡ ¥Ü¡¼¥ë¤Î¸«Æ¨¤·Êý¤Ë¤âºÍÇ½¤ÎÊÒÎÚ
¡¡³«Ëë¤«¤éÆ²¡¹¤¿¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Ëµå³¦OB¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç14ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.357¡¢5ÂÇÅÀ¤ò²Ô¤®¡¢¹ß±«¥³¡¼¥ë¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿6Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÂÇµå¤ò¹¥Êá¡£¤Þ¤À¿ô»î¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤â¤Ê¤¤¥ë¡¼¥¡¼¤¬¹¥Ä´¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÅÄÈø°Â»Ö»á¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ1²ó¤â¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÅö¤Æ¤¿ÂÇÀÊ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£É¬¤º¿¶¤êÀÚ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¯ÂÇ¤ò´Ó¤¯¿¹²¼¤Î»ÑÀª¤òÉ¾²Á¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤Þ¤À»°¿¶¤¬¥¼¥í¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¸«¶Ë¤á¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿ÞÈ´¤±¤¿Áªµå´ã¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ìÀþµé¤ÎÅê¼ê¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤½¤¦¤ÈÊÑ²½µå¤ò¶î»È¤·¤Æ¹¶¤á¤Æ¤¯¤ëÃæ¡¢¡Ö¿¹²¼Áª¼ê¤ÏÁ°¤ËÂÎ¡Ê½Å¿´¡Ë¤¬¾è¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸«Æ¨¤·¤¿¤È¤¤Ç¤â¼´Â¤Ë¾è¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¸«Æ¨¤¹¡×¤È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤Ä¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤·¤Ê¤¤¤È»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ë¡¼¥¡¼¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤Áª¼ê¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ®»ëÀþ¡£Ãæ±ûÂç»þÂå¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÈôÌö¤¹¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2023¡Ù