¹õ´äÍ´¼£¡¦¿ÀÆàÀî¸©ÃÎ»ö¤Î½¹ÂÖ¤ËÀ¤´Ö¤ÏÂç¾Ð¤¤¡¡°ìÀ¸ÇØÉé¤¦¡Ö¥Ë¥å¥ë´ä¡×¤Î¤¢¤ÀÌ¾
¡¡¤¢¤ÀÌ¾¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©ÃÎ»ö¤Ç¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¹õ´äÍ´¼£»á¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬ÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î¼áÌÀ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡££¶ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¡Ö¹õ´äÃÎ»öà£±£±Ç¯ÉÔÎÑá£Á£Ö¥×¥ì¥¤¤ÈÈÜÎô¤ÊÊÌ¤ì¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¸©ÃÎ»öÁª¿¿¤ÃºÇÃæ¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¡¡¹õ´ä»á¤Ï£µÆü¤Ë¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ç¼Õºá¡££¶Æü¤Ë³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¡Ö¤³¤³¡Êµ»ö¡Ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë£Á»Ò¤µ¤ó¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡Ê¸½Õµ»ö¤Ë¤Ï¹õ´ä»á¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿£²£°£°£°Ç¯¤«¤éÁê¼ê½÷À¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢£±£±Ç¯¤ËÃÎ»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë´Ø·¸¤¬À¶»»¤µ¤ì¤¿¤È¤¢¤ë¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ê°õ¾Ý¤«¤é¤ÏÄø±ó¤¤¥á¡¼¥ëÆâÍÆ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥¢¥ï¥Ó¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¡×¡Ö¥Ë¥å¥ë¥Ë¥å¥ë¡Á¡×¤È²¼¥Í¥¿Á´³«¤Î¥á¡¼¥ë¤òÉÔÎÑÁê¼ê¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ºÊ¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¤¤ÏÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¹õ´ä»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¼¥Í¥¿¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡ÊÁê¼ê½÷À¤Î¡Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£½÷À¤òÊÎ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿°Õ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¤·¤¤¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡£Á»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¢¤¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢À¤´Ö¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î½¹ÂÖ¤òÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¥Ë¥å¥ë¥Ë¥å¥ë¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¡×¡Ö¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¹½Ê¸¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¹õ´ä¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑ¥á¡¼¥ë¥»¥ó¥¹¤·¤«¤Ê¤¤¥¥â¤¤ÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¤ï¡×¤Ê¤É¤È¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ë¥å¥ë´äÃÎ»ö¡×¤È¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤Þ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿Ø±Ä¤Ï¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¤ÏÍ¥Àª¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áªµó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤¢¤ë»Ù»ý¼Ô¤Ï¡ÖÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÎÏÃ¤¬¤Ê¤¼º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£É×¿Í¤¬µö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡£»äÅª¤Ê¤³¤È¤ÈÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÊÌ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÅ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê³«É¼Æü¤Ç¤¢¤ë£¹Æü¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¡£¹õ´ä»á¤Ï¡ÖÅ±Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸©Ì±¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿¿¼Â¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¿³È½¤ò¶Ä¤®¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£´²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Æ±ÃÎ»öÁª¤Ë¤Ï¹õ´ä»á¤Î¤Û¤«¤Ë¶¦»ºÅÞ¿äÁ¦¤Î´ßËÒ»Ò»á¡¢°å»Õ¤Î²ÃÆ£·ò°ìÏº»á¡¢À¯¼£²È½÷»Ò£´£¸ÅÞ¤ÎÂçÄÅ°½¹á»á¤¬½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÔÆÁ¤ÎÃ×¤¹¤È¤³¤í¡£¤³¤¦¤·¤¿½Å¤ß¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹õ´ä»á¤À¤¬¡¢¡Ö¥Ë¥å¥ë´ä¡×¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤â¤Þ¤¿°ìÀ¸ÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£