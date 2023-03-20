WBCÊÆ¹ñ¡½¥¥å¡¼¥ÐÀï¤Ç1»î¹ç3ÅÙ¤Î´ÑµÒÍðÆþ·à¡¡¤Þ¤¿¤Þ¤¿°ì»þÃæÃÇ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸
WBC½à·è¾¡¡¦ÊÆ¹ñ¡½¥¥å¡¼¥ÐÀï
¡¡Ìîµå¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î½à·è¾¡¡¢ÊÆ¹ñ¡½¥¥å¡¼¥ÐÀï¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢8²ó¤Ë¤³¤ÎÆü3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë´ÑµÒ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É·à¤¬È¯À¸¡£·¸°÷¤¬¼è¤ê²¡¤µ¤¨¡¢°ì»þÃæÃÇ¤¹¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡6²ó¤Ë¥¥å¡¼¥Ð¤Î¹¶·âÃæ¤Ë³°Ìî¤«¤é´ÑµÒ¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬ÍðÆþ¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµ¤·¤¿´ú¤ò·Ç¤²¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ·¸°÷¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£7²óÉ½½ªÎ»¸å¤âÇò¤¤Éþ¤ÎÃË¤¬ÍðÆþ¤·¡¢Áö¤Ã¤ÆÆâÌî¤Þ¤Ç¿¯Æþ¡£ÆóÎÝÉÕ¶á¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë8²ó¤ÎÊÆ¹ñ¹¶·âÃæ¤Ë¤â¥¥å¡¼¥Ð¹ñ´ú¤ò»ý¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬ÍðÆþ¤·¡¢°ìÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤³¤Á¤é¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤¹¤°¤µ¤ÞÊá¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï8²ó½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÊÆ¹ñ¤¬¥¥å¡¼¥Ð¤ò14-2¤ÈÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¡£1»î¹ç¤Ç3ÅÙ¤âÍðÆþ·à¤Ç»î¹ç¤¬°ì»þÃæÃÇ¤µ¤ì¤ëÄÁ¤·¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯