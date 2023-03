気軽に情報を発信できるSNSだが、何の気無しに放った言葉が相手を傷つけてしまうこともある。イギリスに住むある一児の母親も、娘の髪の毛に対して心無い言葉を向けられてしまった。しかし母親は、怒りを露わにするのではなく「私は娘の髪をかなり気に入っています」と返している。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

英ウェールズ、バリー・アイランド在住のアリーヤ・ルイスさん(Aliyah Lewis)は、20歳にして生後5か月の娘アーラちゃん(Arla)の育児に励んでいる。アリーヤさんはTikTokにアーラちゃんとの動画を投稿しており、現在27万人以上のフォロワーがいる。

アーラちゃんの動画には「とっても可愛い」といった声が寄せられるものの、アーラちゃんの髪の毛が逆立っていることからホラー映画『チャイルド・プレイ』で殺人鬼として登場するキャラクター“チャッキー”に似ているという心無い声を向けられることもあるそうだ。

またアリーヤさんが若くして母親になったことを咎めるような発言もあり、そんな人たちに向けて彼女は反論するかのような動画を昨年11月13日に投稿している。動画には、リアーナが歌うセレーナ・ゴメスの楽曲『Same Old Love』が流れ、「あなたが言った言葉は、なかったことにはできないのよ(You can’t take back what you said, I know)」のフレーズに合わせてアーラちゃんを抱いて軽くダンスするアリーヤさんの姿があった。

また「娘はタンポポに似てるけど、それでもいいの」とキャプションが添えられており、今月4日までに280万回以上の再生回数を記録している。また2月に英メディア『The Sun』が紹介したことで、このようなコメントが続々と届いた。

「この世で一番可愛いチャッキーベイビーだわ。」

「私はあなたの動画が大好きだし、あなたの赤ちゃんはとても可愛い。」

「1つの動画だけ照明のせいでそう見えただけで、誰も悪気はなかったと思う。誰かが言ったことに影響されてしまった単なる集団的思考だったのよ。」

なおアーラちゃんの逆立つ髪の毛について、アリーヤさんは周りから「櫛でとかせない頭髪症候群では?」と言われるそうだが、「その症状の場合、通常白髪や銀髪のような髪になるのでアーラはそれには当てはまりません」と否定している。

そんなアーラちゃんの髪をアリーヤさんとパートナーのアダムさん(Adam、22)はかなり気に入っているそうで、アリーヤさんはこのように述べている。

「外出先では、見知らぬ人が呼び止めてアーラの髪を褒めてくれるんですよ。」

「正直なところ、私はかなり気に入っています。それはアーラの個性みたいなものですからね。」

画像は『The Sun 2023年2月3日付「HAIR MARE Trolls are rude about me being a young mum & say my baby looks like Chucky…she looks more like a dandelion if you ask me」(Credit: tiktok/@aliyahlewisxx)』『aliyah and arla 2022年11月13日付TikTok「#fyp more like a dandilion but okay xxx」』『Chucky 2022年10月5日付Instagram「brings back memories」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)