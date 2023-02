今月13日、米アラスカ州の警察に「小雪が舞う中をブタが1匹で歩いている」と心配した市民から通報が入った。警察が現場に向かってみると、雪で真っ白になった道を歩くブタを発見した。保護されパトカーの窓から顔を出すブタの写真がネット上でシェアされると、可愛らしい姿とともにユニークなブタの名前が大勢の笑いを誘った。英ニュースメディア『The Mirror』などが伝えている。

出動要請があったのは今月13日のことで、米アラスカ州アンカレッジ市フェアビューの道路沿いで「ブタが寒そうにしている」と心配する市民からの通報だった。状況が把握できず首を傾げるアンカレッジ警察だったが、ひとまず現場に向かうと雪が降り積もり真っ白になった道路の片隅を歩く1匹のブタを発見し、保護することができた。

翌日にアンカレッジ警察はFacebookで「冷蔵庫のよく冷えたベーコンはみんな見慣れていますが、まさかよく冷えたブタの通報を受けるとは思ってもいなかったですよ。このぽっちゃりした彼はとてもフレンドリーで、無事に家族と再会しました」とジョークを交えながら今回の珍事を報告した。そして投稿の最後には「今回の件で最高だったことを知りたいですか? それは彼の名前です。皆さん、ご紹介しましょう。“エルヴィス・ピグスリー(Elvis Pigsley)”です! 素晴らしいですね」と爆笑する絵文字を載せて締めくくった。

ブタの名前は、「キング・オブ・ロック」とも称されるエルヴィス・プレスリー(Elvis Presley)をもじったもので、これにはフォロワーから「面白すぎる」「エルヴィス・ピグスリー! 最高だね」「よく見るとエルヴィス・プレスリーに似ているかも?」などジョークを飛ばす声が寄せられ、なかには「この話が“好きにならずにいられない”!!」「ハウンド・ホッグ(ブタ)!!!!」といったエルヴィス・プレスリーの楽曲タイトルにちなんだコメントも見受けられた。

エルヴィスの飼い主であるアンジェラ・マレン=エレラさん(Angela Mullen-Herrera)は「エルヴィスは脱走の常習犯で、これまで色々な冒険をしてきましたよ」と数々の脱走劇を振り返った。普段はリンゴなどのエサを使って連れ戻すのだが、今回は脱走中に通りかかった人に通報されて警察の世話になってしまったという。しかし人懐っこいエルヴィスにとって今回の脱走はとても楽しかったようで、「パトカーから顔を覗かせたエルヴィスはとても嬉しそうでした。エルヴィスは得意気でもあり、パトカーに乗せてもらうのが気に入っちゃったみたいだわ」とアンジェラさんは話している。

頻繁に脱走するエルヴィスは近所でも有名だったようで、アンカレッジ警察が飼い主であるアンジェラさんの自宅を見つけるのにそれほど時間はかからなかったという。当時アンジェラさんの夫が自宅でエルヴィスを連れた警察を出迎えたと言い、「警察はとても親切で理解がありました」と振り返った。

ちなみに2021年にはイギリスで、妊娠中のブタが養豚場から逃走した後、9匹の子を産んで屠殺を逃れていた。

