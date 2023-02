宅配ピザを受け取ろうと玄関ドアを開けた女性が、ポーチにへばりついていたリスに家の中に飛び込まれるというとんだ災難に見舞われた。リスが華麗なジャンプをする様子は防犯カメラが捉えており、米ネットメディア『FOX 10 Phoenix』などが伝えて拡散している。

米ルイジアナ州スライデルに住むロドニー・ハーバートさん(Rodney Herbert)宅の防犯カメラが最近、ピザの配達員とともに現れたとんでもない侵入者を捉えた。

動画では、配達員の男性がやって来る直前、玄関ポーチの壁の隅にリスがへばりついているのが見て取れる。

ピザを受け取ろうとドアを開けたのはロドニーさんの妻ダリアンさん(Darian)で、配達員と挨拶を交わした直後に災難が降りかかった。なんとリスはタイミングを見計らっていたかのようにジャンプし、開いたドアに向かって飛び込んできたのだった。

配達員はその瞬間、袋からピザを取り出そうとしていたようで、リスが宙を舞ったことに全く気付いていない。ところが突然ダリアンさんが悲鳴を上げ、目の前のドアが閉まったことで困惑し、驚きの表情を見せている。

実はダリアンさんはその日、買い物に出かけた際に玄関ポーチにいるリスを目撃していたそうで、「その時は裏口から外に出て、買ってきた食料品を裏口から運び入れたの。正面から入ったら、あのリスが飛び掛かってくるような気がしてね」と一度は危機を回避していたことを明かしている。

ところがピザを受け取ろうとしたダリアンさんは、配達員が玄関先にいるのを見て「もう大丈夫だろう」と油断し、ドアを開けてしまったという。

「あのリスは私の頭上を飛んで行ったの。私はダイニングルームまで走り、椅子の上に飛び乗って『ここに来てリスを捕まえて!』とロドニーに助けを求めたのよ!」と興奮冷めやらぬ様子で話すダリアンさん。その後、配達員の男性からピザを受け取ったのはロドニーさんで、「リスがね…。家の中に入ってきたんだ」と簡単に状況を説明した。すると配達員は「オーマイガー」と言いながら口を押さえ、笑いをこらえるように去っていった。

ちなみにダリアンさんはというと、その後もけたたましい悲鳴を上げていたようだが、ロドニーさんは笑いながら「いい加減、叫ぶのをやめてくれ〜」と対応、リスを追いかけまわした末に捕獲して無事に家から追い出したという。

なお今回は怪我人はいなかったが、2019年にはアメリカで、友人宅を訪れた男性が玄関先でヘビに襲われていた。ヘビは無毒で体長が1.5メートルもあり、その後捕まえられて処分されたという。

画像は『FOX 10 Phoenix 2023年2月11日公開YouTube「Squirrel flies into home as door opens for pizza delivery man」』のサムネイル、『FOX 5 Atlanta 2023年2月10日付「Wild video shows squirrel fly into home as door opens for pizza delivery」(Video:Rodney Herbert via Storyful)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)