È¬Â¼ÎÝVSÅÏî´ÍºÂÀ¤Ç¡Ö»Å»ö¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡¡NBA¤ÎÉñÂæ¤Ç¤È¤â¤Ë2¥±¥¿ÆÀÅÀ¡¢¥Í¥Ã¥È´¿´î
¥Í¥Ã¥Ä¡½¥ì¥¤¥«¡¼¥ºÀï¤ÇÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¼Â¸½
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¡¢¥Í¥Ã¥Ä¤¬121-104¤Ç¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£¥ì¥¤¥«¡¼¥ºÈ¬Â¼ÎÝ¤Ï°ÜÀÒ¸å3ÀïÌÜ¤Ç½é¥¹¥¿¥á¥ó¡£¥Í¥Ã¥ÄÅÏî´ÍºÂÀ¤Èº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢È¬Â¼¤¬16ÆÀÅÀ¡¢ÅÏî´¤¬12ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë³èÌö¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê»þÂå¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡Ä¡ÄÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¨¤¤»þÂå¤¬¤¤¿¡×¡Ö»Å»ö¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»5ÅÙÌÜ¡¢È¬Â¼¤¬¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£È¬Â¼¤Ïº£µ¨½é¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£ÅÏî´¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Âè2¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤ÇÆ±»þ¤Ë¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢½øÈ×¤«¤é¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤Ï27Ê¬48ÉÃ¤Î½Ð¾ì¤Ç16ÆÀÅÀ¡¢4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢1¥¢¥·¥¹¥È¡£ÅÏî´¤Ï21Ê¬21ÉÃ¤Î½Ð¾ì¤Ç12ÆÀÅÀ¡¢1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢2¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òµÏ¿¡£¶¦¤Ë2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ëÎò»ËÅª½Ö´Ö¤ò¸«¼é¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡ÖÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤¬¸½¼Â¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ì´¤¬Ì´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ð¥¹¥±¹¥¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÈ¬Â¼¤ÈÅÏî´¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Î¤»¤¤¤Ç»Å»ö¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
¡ÖÈ¬Â¼ÎÝ¤ÈÅÏî´ÍºÂÀ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡¢ÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤âÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤Î°ì¸À¡£´¶³Ð¥Ð¥°¤ë¤ï¡×
¡ÖNBA¤ò18Ç¯¤â´Ñ¤Æ¤ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅÏî´ÍºÂÀ¤ÈÈ¬Â¼ÎÝ¤¯¤ó¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ï¶»Ç®¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡ÖÅÏî´¤âÈ¬Â¼¤â2·åÆÀÅÀ¡¡NBA¤Î¥³¡¼¥È¡¢ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ç¤À¤è¡Ä¡Êµã¡Ë¡×
¡ÖÌ´¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡×
¡¡È¬Â¼¤Ïº£·î¥¦¥£¥¶¡¼¥º¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É²ÃÆþ¡£¤³¤ì¤¬¥ì¥¤¥«¡¼¥º3ÀïÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ï¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤¬¶¦¤Ë·ç¾ì¡£¥Í¥Ã¥Ä¤â¡ÖKD¡×¤³¤È¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤¬ÉÔºß¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë